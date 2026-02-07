Adrian Cocoș, care a preluat atribuțiile lui Negoiță, iritat că se scrie despre nota lui la bac. "Mi-am construit drumul pas cu pas"

Primăria Sectorului 3 va fi condusă de viceprimarul Adrian Cocoș, în condițiile în care edilul Robert Negoiță nu își mai poate exercita mandatul. Foto: INQUAM PHOTOS - George Călin

Adrian Cocoș, viceprimarul PSD al Sectorului 3, care a preluat atribuțiile edilului Robert Negoiță cât timp acesta nu-și poate exercita mandatul fiind sub control judiciar, s-a artătat deranjat într-un mesaj postat sâmbătă că presa se concentrează mai mult pe trecutul său decât pe activitatea sa la Primărie.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Cocoș a calificat reluarea subiectului despre nota 2,70 obținută la examenul de bacalaureat, la matematică, drept o reîntoarcere la același "episod” și critică faptul că nu se vorbește despre activitatea sa actuală.

"Au reapărut aceleași articole despre mine. Nu despre ce fac azi, nu despre munca mea din ultimul an, ci despre un episod din adolescență. Atât", a scris Cocoș pe Facebook.

Viceprimarul susține că și-a terminat studiile la timp, la zi, că a muncit în paralel și și-a construit cariera "pas cu pas". Acesta a punctat că "nu este perfect" și că și-a continuat drumul și după eșecul din liceu. "Am căzut, m-am ridicat, m-am scuturat și am mers mai departe."

Cocoș a adăugat că aceasta este "singura dată" când vorbește despre "acest subiect «senzațional»" și că de acum înainte va lăsa răspunsul să fie "munca de zi cu zi”.

Potrivit verificărilor Snoop.ro, Adrian Cocoș a picat prima sesiune de bacalaureat pe care a dat-o, cea din 2011, cu note mici: Limba și literatura română – nota 5.25, Matematica – nota 2.7, Biologie – nota 6.2.

A reușit totuși să ia bacul ulterior și s-a înscris la cursurile Universității Artifex, tot din București, pe care le-a urmat între 2013 și 2016. A urmat specializarea Management.

Universitatea "Artifex” a fost înființată în 1992, sub numele de „Universitatea Artifex – Academia de înalte studii cooperatiste” și acreditată în 2005. Ulterior, politicianul a absolvit un master la Politehnica București, unde a obținut diploma de "Management, Tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces.”