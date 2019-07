ALDE îl dă afară pe Meleșcanu din guvern și o propune pe Ramona Mănescu pentru funcția de ministru de Externe

Purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian, a anunţat, luni, că formaţiunea pe care o reprezintă îi retrage sprijinul politic ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, şi o propune pe Ramona Mănescu pentru această funcţie.



"Am luat în discuţie situaţia de la MAE şi am convenit cu toţii că domnul Teodor Meleşcanu şi-a făcut cu competenţă datoria în poziţia pe care a avut-o. Mai mult decât atât, MAE, prin modul în care a organizat aceste alegeri în limita responsabilităţilor sale prin sporirea numărului de secţii de votare, a căutat să preîntâmpine eventuale incidente. Se pare însă că au existat anumite interese pentru ca unele incidente să aibă loc. (...) În acelaşi timp, nu putem să neglijăm un anumit tip de percepţie publică care leagă de MAE modul în care au fost gestionate alegerile în diaspora şi pentru ca să putem să avem pe viitor o comunicare foarte bună cu opinia publică, pentru a lăsa MAE întreaga libertate de a acţiona ca reprezentant al statului român, am hotărât să retragem sprijinul politic domnului Teodor Meleşcanu. În acelaşi timp am propus ca doamna Ramona Mănescu să fie propusă pentru poziţia de ministru al Afacerilor Externe", a anunţat Vosganian la finalul unei şedinţe a conducerii ALDE.

Demisia lui Teodor Meleșcanu a fost cerută în mod insistent de președintele Klaus Iohannis din cauza modului în care au fost organizate alegerile europarlamentare în diaspora.