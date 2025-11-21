Daniel Băluță le lansează o propunere contracandidaților: Propun referendum. Sunt privilegiat să am suportul fiicei mele

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 al Bucureştiului. Sursa foto: Agerpres

Candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, Daniel Băluță, vrea referendum prin care locuitorii Sectorului 4 să își exprime opinia privind situația administrativă din zonă. În timpul declaraţiilor,politicianul a precizat că se simte norocos că este susţinut în cursa pentru fotoliul de primar general al Bucureştiului de fiica lui, care are 17 ani. "Mă consider privilegiat de suportul pe care fetița mea mi-l dă", a spus edilul din Sectorul 4.

În vârstă de 48 de ani, edilul Daniel Băluţă le-a propus conctracandidaţilor în discursul său să organizeze un referendum în cadrul căruia cetăţenii să îşi exprime sentimentele legate de adiministraţia locală pe parcursul mandatului său.

"Îmi respect adversarii politici. Suntem niște competitori care plecăm cu șanse egale, chiar dacă am văzut o preocupare vie, atât a domnului Drulă, cât i a domnului Ciucu, cât și a doamnei Alexandrescu în legătură cu problematica Sectorului 4. Şi profit de această ocazie să le propun să facem un referendum: să-i întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu e bine ce s-a întâmplat", a declarat candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei.

În plus, în contextul în care contracandidaţii săi sunt susţinuţi în cursa pentru Primărie de figuri politice de renume, Daniel Băluţă menţionat cât de mult contează pentru el sprijinul necondiţionat pe care îl primeşte chiar din partea fiicei sale.

"Nu cred că niciunul dintre noi are un avantaj și cred în echidistanța tuturor instituțiilor statului sau reprezentanților lor vizavi de tratamentul candidaților. Nu cred că este cineva favorizat în această competiție. Mă consider privilegiat de suportul pe care fetița mea mi-l dă", a menţionat edilul Sectorului 4 în timpul discursului.

Daniel Băluţă a accentuat ideea că respectul reciproc ar trebui să definească întreaga competiție electorală, în ciuda criticilor venite din partea unora dintre contracandidaţii săi.