Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei. Ce planuri are pentru râul Dâmbovița

Daniel Băluță a intrat în politică în anul 2012 și până în 2015 a fost consilier local, apoi viceprimar (2013-2016), iar din 2016 ocupă funcția de primar al Sectorului 4, ales din partea PSD.​

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și-a lansat oficial miercuri candidatura la Primăria Generală. Candidatul PSD a spus că îl recomandă performanțele înregistrate ca primar de sector: de la reducerea infracționalității la atragerea de investiții de 5 miliarde de euro. De asemenea, Daniel Băluță a schițat și planul său pentru București, dacă va deveni primar: promite modernizarea rețelei de termoficare, locuințe accesibile pentru tineri și familii, transport public integrat București-Ilfov și amenajarea râului Dâmbovița, relatează Agerpres.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei a spus că ştie să construiască, să ducă proiectele la capăt şi să facă administraţie în condiţii grele, iar în timp ce alţii „vorbesc despre ceea ce nu se poate”, el a „făcut”.

„Sunt aici nu ca să spun poveşti şi nu ca să dau vina pe ce-a fost, ci pentru că ştiu să construiesc, ştiu să duc proiectele la capăt şi ştiu să fac administraţie în condiţii grele. Sunt Daniel Băluţă, medic la bază, administrator prin vocaţie şi omul care a înţeles că nu ajunge să identifici problema. Trebuie să o şi rezolvi. (...) Ştiu că într-o campanie se vor spune multe, mai ales într-una în care interesul pare pe jocuri politice şi calcule inutile”, a spus edilul.

Daniel Băluță susține că a schimbat „fundamental” viața în sudul Bucureștiului.

„În timp ce alţii vorbesc despre ceea ce nu se poate, eu am făcut. În sectorul 4 am atras peste 5 miliarde de euro. Am construit prima staţie de metrou realizată vreodată de o primărie, am deschis spitale moderne, am consolidat şcoli şi grădiniţe. Am construit baze sportive, parcuri, parcări, staţie de pompieri. Am scăzut infracţionalitatea. Am ajutat familiile vulnerabile. Am schimbat fundamental viaţa în sudul Bucureştiului. Nu spun asta din mândrie, ci din responsabilitate. Ştiu ce înseamnă să promiţi şi apoi să te întorci în acelaşi loc între oameni şi să dai ochii cu ei”, a spus candidatul PSD.



În opinia sa, „Bucureştiul nu poate fi reparat pe bucăţi”, are nevoie de coordonare, de viziune şi de un singur plan pentru tot oraşul. Astfel, Daniel Băluță a spus că orașul are nevoie de: modernizarea rețelei de termoficare, un transport public integrat București-Ilfov și de locuințe accesibile pentru tineri și familii.



„În definitiv, Bucureştiul se loveşte de două realităţi pe care le simţim cu toţii. Viaţa e prea scumpă, iar calitatea vieţii este precară. Oamenii plătesc mult pentru prea puţine servicii. Trăiesc tensiunea zilnică a facturilor, a chiriilor, a traficului, a timpului pierdut, a spaţiilor publice insuficiente şi a lipsei de siguranţă. Îmi propun să schimb acest lucru.

Scăderea costului vieţii înseamnă reţele de termoficare care nu pierd milioane de lei în subteran, înseamnă locuinţe accesibile pentru tineri şi familii, înseamnă un transport integrat Bucureşti-Ilfov cu un singur abonament şi cu trasee coerente.

Reţelele de termoficare sunt vechi, pierd enorm, iar multe blocuri din Bucureşti aruncă căldura pe geam exact când oamenii au cea mai mare nevoie de ea. Dacă nu schimbăm conductele mari şi nu izolăm blocurile în acelaşi timp, vom continua să plătim lună de lună pentru pierderi”, a subliniat Băluţă.



Candidatul PSD a afirmat că va avea un calendar clar de consolidare a clădirilor vulnerabile şi un proiect care priveşte râul Dâmboviţa.



„Oraşul ăsta e norocos să fie parcurs de un râu ca Dâmboviţa. Imaginaţi-vă cum ar fi ca malurile lui să fie transformate într-un coridor pietonal verde, un spaţiu sigur şi modern, un adevărat bulevard al apei pentru noi toţi, bucureştenii. Aşa cum am transformat zone greu de privit din sectorul 4 în parcuri şi spaţii publice pline de viaţă, putem transforma şi Dâmboviţa într-un loc de care să fim mândri”, a susţinut el.

La eveniment a participat și președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a dat asigurări că dacă va ajunge primar general, Daniel Băluță va lucra pentru București și nu se va folosi de acest fotoliu ca de o rampă de lansare într-o funcție mai înaltă.

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor avea loc la data de 7 decembrie. Campania electorală pentru alegerile din București, Buzău și alte 12 localități începe la data de 22 noiembrie.