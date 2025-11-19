Sorin Grindeanu: „Daniel Băluță va merge primar general ca să se ocupe de Bucureşti, nu ca să fie rampă acest post pentru altceva”

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor avea loc la data de 7 decembrie. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a declarat miercuri că Bucureştiul înseamnă astăzi „trafic, nervi şi haos”, iar Daniel Băluţă este omul de care acest oraş are nevoie. Preşedintele PSD a precizat, de asemenea, că de „prea multe ori” funcția de primar general al Capitalei a fost folosită drept rampă pentru „altceva”, referindu-se la foștii edili ai orașului care au devenit șefi de stat. Însă, Sorin Grindeanu a subliniat că Daniel Băluță nu are alte ambiții și că își dorește să fie primar general „ca să se ocupe de București”, relatează Agerpres.

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, și-a lansat miercuri, oficial, candidatura. Proaspăt ales în funcție, Sorin Grindeanu a fost prezent la eveniment pentru a-l susține pe edilul Sectorului 4.



„Astăzi, când spui Bucureşti, spui trafic, spui nervi, spui haos de foarte multe ori, de foarte multe ori, de asemenea, spui că nu mai poţi, că lucrurile sunt duse undeva la extrem. Daniel Băluţă este în acest moment omul de care Bucureştiul are nevoie. Iar de data asta să ştiţi că speranţa nu vine din sloganuri şi din sigle, ci din rezultatele pe care Daniel le-a avut la sectorul 4.

A demonstrat aceste lucruri la sectorul 4, a făcut multe lucruri. Sunt lucruri care l-au detaşat, dacă vreţi, în administraţia publică din România, nu doar din Bucureşti. Sunt lucruri care e cazul să facă diferenţa la aceste alegeri. Pentru că e vorba de administraţie, şi nu e vorba de politică”, a spus Grindeanu.



El a adăugat că este cazul ca pe 7 decembrie bucureştenii să aleagă un primar general care va face administraţie și care nu se va folosi de acest fotoliu ca de o rampă de lansare într-o funcție mai înaltă.



„De prea multe ori s-a folosit acest fotoliu de primar general ca rampă pentru altceva. Daniel a anunţat că va merge primar general ca să se ocupe de Bucureşti, nu ca să fie rampă acest post pentru altceva. Şi pentru lucrurile pe care Daniel le-a făcut la sectorul 4, pentru ceea ce a declarat, eu cred că trebuie cu toţii să facem eforturi ca să aducem încredere, voturi pentru Daniel Băluţă în 7 decembrie, dincolo de politică. Asta este ţinta pe care noi o avem. Asta trebuie să ne urmeze în săptămânile viitoare, care nu vor fi simple”, a afirmat Grindeanu.



Preşedintele PSD a lansat și un atac la adresa contracandidaților, precizând că nu a văzut la candidaţii de dreapta proiecte, ci doar politică.

Cine sunt candidații din cursa pentru Primăria Generală

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor avea loc la data de 7 decembrie. Biroul Electoral al Municipiului (BEM) București a transmis lista candidaturilor admise. Din cei 21 de candidaţi, trei candidaturi au fost respinse. Cei respinși pot depune contestații în termen de două zile.

Cei admişi sunt următorii:

Trei candidaţi au fost respinşi: Dumitrică Stan, Maria Marcu și Dan-Cristian Popescu, toţi independenţi.

Campania electorală pentru alegerile din București, Buzău și alte 12 localități începe la data de 22 noiembrie.