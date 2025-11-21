„Makaveli” se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea candidatei susținute de AUR. Acum trei zile nega că ar face asta

Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli. Sursa foto: Agerpres Foto

Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a anunțat că se retrage din competiția pentru Primăria Capitalei și o va sprijini pe Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, deși, în urmă cu doar câteva zile susținea că nu va lua o decizie de acest fel.

„Azi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou românilor și le transmit că e vorba de unitate. E nevoie să ne unim. Atunci, îmi anunț retragerea în favoarea doamnei Alexandrescu”, a afirmat Makaveli, conform Realitatea Plus.

„Nu a fost o decizie ușoară, dar uneori e bine să te lași pe tine în spate. E bine ce fac, dar nu ajung la final așa. Chiar dacă nu am avut o prietenie în ultimul an, tot am fost antisistem. Luam 7% și câștiga tot sistemul”, a mai spus acesta.

Virgil Alexandru Zidaru, influencerul de pe TikTok cunoscut drept „Makaveli”, intrase în cursa pentru Primăria Capitalei ca independent.

Alexandru Zidaru, acum câteva zile: „Nu mă retrag în favoarea nimănui”

Recent, el spunea că nu intenționează să se retragă, deși primise mai multe semnale în această direcție, inclusiv, indirect, din partea lui George Simion. Întrebat dacă i s-a cerut explicit să renunțe, Makaveli preciza că nu, dar menționa că au existat sugestii în acest sens.

În urmă cu câteva zile, el declara, într-un interviu acordat Adevărul: „Nu mi-a zis nimeni în față „Retrage-te”, dar „Ar fi mai bine un singur candidat”. Și da, și eu sunt de acord: rămân eu. (...) Nu chiar așa „Băi, retrage-te”. Dar chiar și George Simion spunea la Dan Diaconescu în emisiune că ar fi mai bine un singur candidat și că se împart voturile. E normal, e logic ca ei să-și dorească ca tot bazinul suveranist să vină la dânșii. Dar fiecare cum crede”.

Întrebat dacă ar exista vreo condiție de îndeplinit pentru a-și depune candidatura, el excludea această variantă: „Nu. În favoarea nimănui. Merg mai departe, până la urmă, nu știu cât o să iau, 2, 3, 7, 10, 15, 20. Sunt voturile mele, nu sunt voturile partidului. Nici nu vreau să mă unesc cu cineva, pentru că sunt de părere că în momentul când te unești îți creezi și obligații și la un moment dat o să faci concesii. Și atunci prefer să merg eu. Dacă greșesc, e greșeala mea, dacă nu...”.