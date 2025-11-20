Solicitările AEP pentru candidaţii la alegerile locale parţiale din 7 decembrie. Ce mesaje sunt interzise în campania electorală

1 minut de citit Publicat la 18:46 20 Noi 2025 Modificat la 18:46 20 Noi 2025

Solicitările AEP pentru candidaţii la alegerile locale parţiale din 7 decembrie. Sursa foto: Hepta

Autoritatea Electorală Permanentă a transmis că sâmbătă, 22 noiembrie, începe campania electorală pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, iar candidaţii trebuie să respecte o serie de reguli. Instituţia îi îndeamnă pe competitorii electorali să contribuie la desfășurarea unei campanii corecte și transparente.

"De la începerea campaniei electorale, respectiv data de 22 noiembrie a.c., ora 00:00, și până la încheierea acesteia, în data de 6 decembrie a.c., ora 07:00, trebuie respectate toate prevederile legale în vigoare, fiind permise doar anumite tipuri de activități și materiale de propagandă, precum afișele electorale, materialele de propagandă electorală audio sau video difuzate de mass-media audiovizuală în condițiile legii, publicitatea în presa scrisă, materialele de propagandă electorală online, broșurile, pliantele și alte materiale tipărite din aceeași categorie", a comunicat AEP, care a mai precizat:

"Materialele publicitare politice vor fi etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2024/900, respectând cerințele generale și modelele din anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/1410. Competitorii politici au obligația înlăturării, până la data începerii campaniei electorale, a tuturor materialelor de propagandă utilizate până la acel moment care nu respectă regulile permise de legislația în vigoare".

Ce mesaje sunt interzise în campanie

"Este interzisă folosirea mesajelor sau a sloganurilor discriminatorii, a mesajelor de incitare la ură și intoleranță și a oricăror forme, mijloace, acte și acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă sau etnică.

În același timp, potrivit legii, este interzisă utilizarea vehiculelor inscripționate sau colantate cu sloganuri de campanie sau cu imagini ale candidaților, precum şi cu alte referiri la competitorii electorali, utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staționar, organizarea de spectacole, serbări, focuri de artificii, utilizarea de bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcționale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă", a mai comunicat AEP.

Au fost aleși președinții birourilor electorale ale secţiilor de votare

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat că astăzi, au fost desemnaţi, prin tragere la sorţi computerizată, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora la alegerile locale parţiale din data de 7 decembrie 2025.

Potrivit legislaţiei electorale în vigoare, în cazul alegerilor locale parţiale preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă, în şedinţă publică, anunţată cu 24 de ore înainte, prin tragere la sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti.