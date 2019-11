ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Cătălin Rădulescu: Cred 100% că în diaspora a fost fraudă

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat că este sigur 100% că în diaspora a fost fraudă la votul de duminică.



„Alegerile prezidenţiale s-au pierdut până acum (de către PSD - n.r.) prin furt, prin Securitate, prin multe şmecherii. Hai să vă spun ceva, dacă vreţi să discutăm: în diaspora, noi am primit o mulţime de mesaje, filme mai ales, şi eu, de exemplu, am trei patru verişori care stau în Marea Britanie, unul în Germania, unul în Franţa şi au fost fiecare într-o secţie de votare să voteze, nu era nimeni. După care, aflăm că sunt 100.000 de voturi care s-au întâmplat în ultima oră. 100.000 de voturi împărţit la 800 de secţii de votare înseamnă că au votat două persoane pe minut. Faceţi calculul. Eu am văzut ce s-a întâmplat în ultima oră. (...) Din păcate, noi avem în 60 de secţii de votare din 800 reprezentanţi. (...) Eu cred că în diaspora este vorba de fraudă. Cred 100% că în diaspora a fost fraudă, pentru că aţi văzut pubele închise, deschise, nesigilate, hore făcute, oameni beţi prin secţii de votare. Deci, harababură”, a spus Rădulescu la sediul central al PSD.



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. El a menţionat că PSD munceşte până în ultimul moment pentru ca Viorica Dăncilă să aibă cât mai multe voturi.