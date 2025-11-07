Alexandru Muraru, atac la PSD: A devenit un partid retrograd, nefrecventabil, lipsit de viziune și de orice perspectivă de modernizare

Alexandru Muraru, atac la PSD: "A devenit un partid retrograd". FOTO: Facebook Alexandru Muraru

Deputatul de Iaşi Alexandru Muraru a lansat un atac dur, vineri, la adresa PSD-ului, după ce social-democraţii l-au ales pe Sorin Grindeanu în post de preşedinte. Liberalul a postat despre congresul PSD-iştilor că a fost "un spectacol ridicol, o cacofonie a populismului și demagogiei iresponsabile".

"Congresul PSD de astăzi a fost o demonstrație de goliciune politică.

Un spectacol ridicol, o cacofonie a populismului și demagogiei iresponsabile, în care partidul care pretinde că salvează România nu a reușit nici măcar să-și salveze credibilitatea.

Între a fi un partid responsabil sau o echipă de zgomote, PSD a ales calea din urmă, aceea a iresponsabilității, a trădării interesului public și a disprețului față de bun-simțul civic. De mult nu s-a mai văzut o asemenea butaforie politică.

În timp ce Sorin Grindeanu poza în salvator, iar PSD își juca rolul de ancoră a onestității, un fost senator al aceluiași partid era ridicat de procurori pentru că ar fi promis un milion de euro în schimbul influenței asupra ministrului Apărării. Aceasta este adevărata față a PSD, prin dublul limbaj și corupție mascată în discurs moralizator.

Iar când până și Liviu Dragnea, fostul deținut și autorul moral al OUG 13, spune că acest congres este o farsă, atunci e limpede că PSD a devenit un partid retrograd, nefrecventabil, lipsit de viziune și de orice perspectivă de modernizare.

Astăzi, PSD nu mai este un partid în transformare, ci unul în plină dezintegrare morală și politică", a postat Alexandru Muraru pe Facebook.

Grindeanu, ales președinte al PSD, cu 2.787 de voturi

Sorin Grindeanu a fost ales lider al Partidului Social Democrat cu 2.787 de voturi. De asemenea, au fost înregistrate și 17 voturi împotrivă, dar și 8 abțineri.

"PSD este un partid plecat din mijlocul românilor și acolo trebuie să ne întoarcem. Printre oameni, la firul ierbii. Acolo trebuie să ocupăm din nou spațiul.

Declar ofensiva totală împotriva tuturor celor care vorbesc în lozinci de modernizarea României, dar n-au construit în viața lor măcar un drum județean.

Declar ofensivă totală împotriva populismului. Pentru că populismul nu a plătit până acum niciun salariu în România. Doar munca a făcut-o", a afirmat Grindeanu la Congresul PSD.