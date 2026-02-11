Un nou scandal PNL-PSD. Alexandru Muraru cere demisia lui Radu Oprea din Guvern: Trebuie să plece. A comparat tăierile cu Auschwitz

Alexandru Muraru (dreapta) cere demisia lui Radu Oprea de la SGG (stânga) după ce acesta din urmă a comparat reducerile de posturi cu exterminările de la Auschwitz.

Un nou scandal PSD - PNL îi pune față în față pe secretarul general al Guvernului, Radu Oprea (PSD), și pe deputatul PNL Alexandru Muraru.

Muraru a reacționat, miercuri, după ce Oprea a comparat planurile privind tăierile de posturi în departamentul său cu exterminările făcute de naziști la Auschwitz. Secretarul general al Guvernului a fost întrebat ce tăieri de posturi a pus în practică, în urma reducerilor cerute de premierul Ilie Bolojan. "Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Au plecat fără scandal. Găsesc formule, nu lucrez pe statistică. Oamenii nu sunt costuri. Nu am mentalitate de stăpân de sclavi", a spus el pentru Hotnews.

Oprea a recunoscut că a refuzat să semneze reducerea de posturi de 40%, argumentând că implementarea acestei măsuri prin Ordonanță de urgență ar fi ilegală.

"Reducerea posturilor de la 176 la 105 în Cancelaria premierului nu a putut fi implementată până acum, întrucât se așteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului", a confirmat, la rândul său, Cancelaria prim-ministrului.

Alexandru Muraru: În cazul lui Radu Oprea, singurul mod de a corecta ce a spus este demisia

"Într-un exces grav de ignoranță, SGG-ul Guvernului României, pesedistul Radu Oprea, a comparat tăierea unui număr de 70 de posturi din organigrama Guvernului cu AUSCHWITZ.

A devenit un obicei frecvent ca politiceni inculți, ignoranți și impertinenți să relativizeze sau să ultragieze memoria victimelor regimurilor criminale.

Lista este lungă. Dar când îți acoperi incompetența și populismul cu o comparație legată de victimele Holocaustului, singurul mod de a corecta culpa e demisia.

Pentru acest gest, Oprea trebuie să plece.

Să compari o reducere administrativă minoră, în raport cu aparatul umflat al statului, cu cel mai mare genocid din istoria modernă, cu milioane de victime arse în crematorii naziste, este o insultă la adresa memoriei victimelor Holocaustului și o manipulare grosolană pentru a bloca orice reformă.

Dar nu e doar o declarație ticăloasă, pentru că Radu Oprea blochează din vara anului trecut semnarea proiectelor de reformă a administrației publice.

Alexandru Muraru: PSD blochează orice încercare de a reduce risipa și privilegiile

În timp ce Oprea refuză să semneze tăierea de posturi în structura guvernamentală, opinia publică se miră de ce măsurile premierului Ilie Bolojan afectează doar cetățenii, dar nu se văd reforme reale în aparatul de stat.

De ce? Pentru că PSD blochează efectiv orice încercare de a reduce risipa și privilegiile încă din fașă.

E o mascaradă clasică, în care pesediștii fac zgomot când vine vorba de bugetari sau pensii speciale, dar apără cu dinții posturile și cheltuielile inutile din aparat.

Asta în timp ce premierul Bolojan a anunțat ieri o reducere totală a cheltuielilor cu 9.968.676 lei, adică -23,7% față de anul precedent. Asta înseamnă disciplină bugetară reală, nu vorbe goale", a scris deputatul PNL pe Facebook.