Cancelaria premierului anunță economii de 10 milioane de lei în 2025 și explică de ce nu a putut reduce posturile din Guvern

4 minute de citit Publicat la 11:59 11 Feb 2026 Modificat la 12:02 11 Feb 2026

Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca. Foto: Hepta

Cancelaria prim-ministrului a anunțat că a redus cheltuielile în 2025 cu aproape 24% față de anul anterior, economisind astfel în jur de 10 milioane de lei. Cele mai mari tăieri s-au făcut de la transport, cheltuieli de personal, indemnizații și protocol. Totuși, reducerea de posturi anunțată, de la 176 la circa 105, nu a avut loc, potrivit Executivului. Motivul: însă se așteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului, funcție deținută de social-democratul Radu Oprea.

Potrivit datelor financiare publicate de Guvern, în 2025 au fost reduse cheltuielile cu 9.968.676 lei, reprezentând o diminuare de 23,7% față de anul precedent.

Din economia totală de aproape 10 milioane lei, suma de 8,4 milioane lei - adică 84% - a fost generată în cele șase luni de mandat ale noii conduceri, a subliniat Executivul.

„Această performanță reflectă angajamentul asumat public de a gestiona cu responsabilitate resursele publice și de a demonstra că instituțiile statului pot funcționa eficient, fără a compromite calitatea serviciilor”, a transmis Cancelaria premierului într-un comunicat de presă.

Guvernul anunță „economii substanțiale” cu transportul

Cele mai mari economii de la Guvernul României s-au făcut în domeniul transporturilor. Încă de vara trecută, Cancelaria prim-ministrului a renegociat și a reziliat contractele de asigurare a serviciilor de transport cu RA-APPS, ceea ce a dus la „economii substanțiale”:

reducerea numărului de autovehicule de la 30 la 17;

eliminarea serviciilor de transport cu șofer inclus, pentru fiecare demnitar, astfel că în prezent toți demnitarii își conduc singuri autovehiculele de serviciu;

tranziția de la contractul de transport persoane cu RA APPS (mașină + șofer) la contractul de leasing operațional pentru 17 autovehicule Dacia (fără șofer);

Unde s-au economist cei mai mulți bani

Potrivit analizei realizate de către Executiv, cele mai mari reduceri s-au făcut la transport, cheltuieli de personal, indemnizaţii de delegare/ detaşare şi protocol, după cum urmează:

Transport: dacă în 2024 s-au cheltuit 11.459.222 de lei, în 2025, această sumă a scăzut cu 38,4% la 7.062.933 de lei;

dacă în 2024 s-au cheltuit 11.459.222 de lei, în 2025, această sumă a scăzut cu 38,4% la 7.062.933 de lei; Cheltuieli salariale: dacă în 2024 s-au cheltuit 21.871.671 de lei, în 2025, această sumă a scăzut cu 14,8% la 18.640.698 de lei;

dacă în 2024 s-au cheltuit 21.871.671 de lei, în 2025, această sumă a scăzut cu 14,8% la 18.640.698 de lei; Indemnizații delegare/detașare: dacă în 2024 s-au cheltuit 814.421 de lei, în 2025, această sumă a scăzut cu 69,9% la 244.870 de lei;

dacă în 2024 s-au cheltuit 814.421 de lei, în 2025, această sumă a scăzut cu 69,9% la 244.870 de lei; Protocol: dacă în 2024 s-au cheltuit 2.294.583 de lei în 2025, această sumă a scăzut cu 21,4% la 1.804.566 de lei;

dacă în 2024 s-au cheltuit 2.294.583 de lei în 2025, această sumă a scăzut cu 21,4% la 1.804.566 de lei; Alte cheltuieli: dacă în 2024 s-au cheltuit 285.776 de lei, în 2025, această sumă a scăzut cu 87,5% la 35.749 de lei;

Guvernul a explicat că indemnizațiile de delegare și detașare reprezintă cheltuielile cu diurna și cazarea aferente deplasărilor interne și externe ale personalului Cancelariei, inclusiv demnitari.

Alte cheltuieli reprezintă cheltuieli pentru amenajare și organizare evenimente oficiale (logistică, servicii tehnice, sonorizare, catering), precum și costuri conexe, respectiv workshop-uri, materiale de informare, conferințe, servicii legislative, întreținere echipamente și alte cheltuieli specifice

Cheltuielile de protocol cuprind: aprovizionarea și servirea de produse alimentare și băuturi pentru activitățile protocolare ale cabinetelor demnitarilor, mesele oficiale și logistica aferentă acestora, serviciile de protocol la Salonul Oficial C din cadrul CNAB (primirea oficialităților), precum și alte materiale de protocol (aranjamente florale, materiale de reprezentare).

Executivul a publicat și o evoluție a cheltuielilor lunare, subliniind că cele mai mari economii s-au făcut în perioada iulie-decembrie 2025, de 39,9%.

De ce nu s-au redus posturile din Guvern

În comunicatul citat, Cancelaria prim-ministrului a anunțat că reorganizarea anunțată de șeful Cancelariei, Mihai Jurca, nu a putut avea loc.

Planul de reorganizare prevedea o reducere a numărului total de posturi de la 176 la aproximativ 105 (reducere de 40%), cu o economie estimată de circa 850.000 lei pe lună: 615.000 lei din reducerea aparatului demnitarilor și circa 235.000 lei din eficientizarea corpului de funcționari.

„Această reorganizare nu a putut fi implementată până la această dată, întrucât se așteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului”, a transmis Cancelaria premierului.

Însă, din datele prezentate rezultă că, în ianuarie 2026, din cele 176 de posturi prevăzute în statul de funcții, doar 117 sunt efectiv ocupate (66,48%), 59 sunt vacante (33,52%); dintre acestea 13 sunt temporar vacante (detașări, suspendări, concedii fără plată), iar 5 sunt temporar ocupate.

Cea mai semnificativă reducere s-a produs la nivelul personalului contractual din cabinetele demnitarilor: de la 42 de persoane (ianuarie 2025) la doar 19 (ianuarie 2026), ceea ce înseamnă o scădere de 55%, cu 35 de posturi vacante din totalul de 54. Numărul demnitarilor activi a scăzut de la 19 la 14, cu 7 posturi vacante din 21. Corpul funcționarilor publici a rămas relativ stabil, de la 61 la 63 persoane active.

„Comparativ cu ianuarie 2024, reducerea este și mai pronunțată: de la 142 la 117 persoane active (-17,61%). Numărul total de posturi s-a redus de la 180 (ianuarie 2024) la 176 (ianuarie 2025 și 2026), iar rata de ocupare a scăzut de la 78,9% la 66,48%”, se arată în comunicatul citat.

Guvernul: „Reforma administrativă e posibilă când există voință politică”

În concluzia datelor financiare publicate de Cancelaria prim-ministrului, Guvernul precizează că „rezultatele obținute demonstrează că reforma administrativă și gestionarea responsabilă a banului public sunt posibile atunci când există voință politică și expertiză managerială.”

Cancelaria premierului a mai transmis că analizează în continuare „oportunități suplimentare de eficientizare” a cheltuielilor publice.

„Economia de aproape 10 milioane lei reprezintă bani publici care pot fi redirecționați către servicii esențiale pentru cetățeni. Reducerile nu se limitează la comparația cu anul 2024. Cheltuielile totale ale Cancelariei în anul 2025 (32,1 milioane lei) sunt cu 8,2 milioane lei sub nivelul anului 2023 (40,3 milioane lei), reprezentând o scădere de 20,3%”, se arată în comunicatul citat.