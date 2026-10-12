Alin Tişe e sigur că PNL va vota Guvernul Luca Niculescu, indiferent dacă e unul politic sau de tehnocraţi. "Le e frică de anticipate"

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Foto: Agerpres

Preşedintele CJ Cluj, liberalul Alin Tişe, a declarat, în direct, la Antena 3 CNN, că Guvernul Luca Niculescu are şanse să treacă şi că PNL va vota acest Executiv cu "două mâini", pentru că liberalilor le-ar fi frică de alegerile anticipate. "Teama de anticipate este cea care îi va mâna în acest moment în a da votul acestui premier, întrucât PNL şi domnul Bolojan ştiu că, dacă vor merge la electorat în acest moment, vor fi practic aruncaţi peste gard de oameni", a declarat Tişe.

Preşedintele CJ Cluj a mai precizat că liberalii din ţară ar dori să rămână la guvernare.

"PNL-ul trebuie să voteze un Guvern stabil. Domnul Bolojan pare puţin în defensivă, dar nu este. Acceptă votarea unui guvern, norocul dânşilor e că nominalizarea e una decentă. Domnul Niculescu este un domn respectabil. În opinia mea, Guvernul va trece. PNL s-a exprimat foarte clar că va vota cele 2 variante de Guvern: un guvern politic din care poate să nu facă parte sau dacă va fi un guvern de tehnocraţi, domnul Bolojan spune că va vota, dacă va face un pact cu premierul.

Teama de anticipate este cea care îi va mâna în acest moment în a da votul acestui premier, întrucât PNL şi domnul Bolojan ştiu că, dacă vor merge la electorat în acest moment, vor fi practic aruncaţi peste gard de oameni. Aşa-zisa reformă din România s-a făcut pe buzunarul românilor.

Cred că acest guvern are şanse să treacă.

(n.r. - nu ar trebui ca PNL să treacă peste orgolii, pentru o majoritate? Ce forţă va avea un Guvern de tehnocraţi?) PNL ar trebui să treacă dincolo de interesele unei persoane, pentru că există oameni valoroşi în partid. Liberalii din ţară, dacă ar fi întrebaţi ce ar dori să facă acest partid, ar spune că doresc să participe la o guvernare responsabilă.

În realitate, România nu a reuşit să facă un pas real spre reformă. Frica de anticipate va face şi acum PNL să voteze acest Guvern cu două mâini, indiferent dacă va fi un guvern politic sau de tehnocraţi", a declarat Alin Tişe.

De asemenea, într-un mesaj manifest din weekend, Alin Tişe îi cere lui Bolojan să voteze Guvernul Luca Niculescu sau să demisioneze: "Renunţă la aroganţă. Am ajuns în prăpastie.