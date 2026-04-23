AUR vrea să dea jos guvernul Bolojan, dar în mai. Peiu confirmă negocieri cu PSD: „Dacă o depuneți voi, o votăm”

Petrișor Peiu. sursa foto: Inquam / George Călin

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, că AUR și-a pregătit moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan și o va depune în luna mai, în jurul datei de 13, însă îi lasă PSD-ului posibilitatea să o inițieze primul. Totodată, acesta a confirmat că a vorbit cu lideri social democrați, însă „nu cu Sorin Grindeanu”.

„Moțiunea noastră de cenzură este pregătită, va fi depusă în luna mai. Lăsăm posibilitatea PSD-ului să o depună pe a lor mai devreme și, dacă o depun, o vom vota”, a spus Peiu.

El a precizat că a vorbit chiar în cursul zilei de joi cu un lider PSD care i-a cerut confirmarea că AUR va susține o eventuală moțiune inițiată de social-democrați.

„Astăzi, de exemplu, am vorbit cu un lider PSD care m-a întrebat foarte clar dacă votăm această moțiune, dacă ei o depun, și eu i-am spus că da (...) Domnul Simion a vorbit cu un alt liderul PSD cu care are legături bune – eu nu am legături atât de bune – a vorbit și cu domnul Simion, și domnul Simion le-a spus ce spune și public: dacă aveți asta pregătit și aveți și semnăturile, de ce nu depuneți mâine?”, susține Peiu. A refuzat însă să dezvăluie identitatea persoanei cu care a vorbit.

Acesta a mai explicat că AUR are două motive pentru care nu grăbește depunerea propriei moțiuni: „Unu, pentru că noi legăm această moțiune de cenzură de performanța proastă a economiei sub administrarea guvernului Bolojan. Și al doilea motiv este că lăsăm posibilitatea PSD-ului să își depună propria moțiune. Până la urmă, e cel mai mare partid din Parlament și are acest drept moral, să-și depună propria moțiune de cenzură”.

Joi, miniștrii PSD și-au depus demisiile din guvernul condus de Ilie Bolojan, după ce partidul și-a retras oficial sprijinul politic. Gestul a deschis o nouă criză guvernamentală, cu scenarii care merg de la un guvern minoritar până la anticipate.

În cursul aceleiași zile, George Simion s-a aflat la Târgu Mureș, la Azomureș, unde a declarat că PSD „a inventat o criză guvernamentală mincinoasă” și că social-democrații nu au nicio intenție reală de a iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a organizat joi consultări la Cotroceni cu partidele parlamentare, în încercarea de a identifica o soluție pentru deblocarea crizei politice. AUR nu a fost invitat la aceste consultări.