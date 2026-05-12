Avocatul Poporului explică de ce a sesizat CCR pentru OUG adoptată după moțiune: „S-au modificat mai multe prevederi. E un text nou”

Avocatul Poporului, Renate Weber, a explicat marți, la Decisiv, de ce a sesizat CCR cu privire la Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern, la trei zile de la demiterea prin moțiune de cenzură a lui Ilie Bolojan. „Este vorba despre faptul că unui text care inițial a constituit obiectul unei Ordonanțe de Urgență și pentru care se primise aviz favorabil i s-au adus, pe 4 mai, multiple amendamente și s-au modificat mai multe prevederi. Este vorba de un text nou”, a spus ea, la Antena 3 CNN.

„Sub nicio formă. Nu ne-am uitat la acest aspect. Când facem o analiză de constituționalitate sau neconstituționalitate, ne uităm strict la text și la concordanța cu prevederile constituționale, la proceduri care, în cazul acesta, într-adevăr erau constituționale. Nu am analizat aspecte care pot ține de penal, nu acesta este mandatul Avocatului Poporului.

Noi am făcut o analiză pe baza a ceea ce este la îndemâna publicului oricum, adică pe baza a ceea ce există pe site-urile autorităților și instituțiilor publice. Dar am făcut o analiză aproape matematică. Concluzia noastră este clară: ordonanța publicată în Monitorul Oficial nu poate fi cea care a fost adoptată pe 4 mai, pentru că atunci Guvernul nu putea să adopte acel text”, a spus Avocatul Poporului.

Mai departe, Renate Weber a explicat ce anume a considerat că Ilie Bolojan a făcut ilegal.

„Este vorba despre faptul că unui text care inițial a constituit obiectul unei Ordonanțe de Urgență și pentru care se primise aviz favorabil i s-au adus, pe 4 mai, multiple amendamente și s-au modificat mai multe prevederi. Aici sunt prevederi foarte clare. Este vorba despre un nou text și trebuia cerut avizul Consiliului Legislativ în ziua următoare. Ziua aceea s-a finalizat cu votarea moțiunii de cenzură, iar pe 8 mai Guvernul a adoptat o ordonanță, când nu mai avea dreptul constituțional să facă asta.

Este clar demonstrat, cu zile și ore. Avem și decizii anterioare ale CCR în legătură cu acest lucru”, a explicat ea.

Ea a continuat, spunând că „nu știu ce să spun despre felul în care Curtea va bloca SAFE prin admiterea sesizării”, argumentând că exista sesizări și din 2021 care încă nu au termen.

„Având în vedere că noi avem și astăzi sesizări din 2021, ca să nu mai vorbim de 2022 și 2023, care încă nu au primit termen la CCR, nu știu ce să spun despre felul în care Curtea va bloca SAFE prin admiterea sesizării, pentru că nu știu să vă spun când ar putea să primească termen această excepție pe care am trimis-o.

Sigur că există o prezumție de constituționalitate și ordonanța a intrat în vigoare, deși și aici avem un alt motiv de neconstituționalitate, pentru că a fost trimisă la Senat, nu la Camera Deputaților. Pe de altă parte, ordonanța este în procedură parlamentară. Dacă Parlamentul ar dori, ar putea rezolva lucrurile și să se pronunțe cu privire la legea de aprobare sau respingere a acestei ordonanțe.

Eu am obligația să vorbesc despre ambele variante, pentru că eu nu știu ce vor face parlamentarii”, a mai spus ea.

Avocatul Poporului a depus, marți, la Curtea Constituțională sesizarea în legătură cu ordonanța de urgență 38 / 2026 a Guvernului Bolojan, cu implicații în industria de Apărare și despre care afirmă că a fost adoptată prin încălcarea prevederilor legii fundamentale.