Băluță, atac la adresa lui Ilie Bolojan: „Banii Guvernului sunt, la fel ca și cei ai Sectorului 4, banii românilor”

Daniel Băluță i-a răspuns premierului Ilie Bolojan / sursă foto: Colaj Hepta

Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, i-a răspuns premierului Ilie Bolojan, după ce acesta l-a acuzat că și-ar fi făcut promovare din bani publici pentru lucrări finanțate de Guvern. Edilul a transmis un mesaj ironic în care a spus că își „cere scuze” pentru faptul că a informat publicul despre lucrările de la Planșeul Unirii și despre impactul acestora asupra traficului.

Primarul Sectorului 4 a mai precizat că și-a asumat responsabilitatea pentru una dintre cele mai dificile lucrări de o importanță strategică pentru București.

„Domnule Prim-ministru,

Îmi cer scuze pentru delictul de opinie pe care l-am comis astăzi.

Îmi cer scuze pentru că mi-am permis să spun public ceea ce simt și gândesc atât eu, cât și milioane de români.

Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să lucrez la Planșeul Unirii și că mi-am asumat responsabilitatea pentru una dintre cele mai dificile lucrări de o importanță strategică pentru București.

Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să finalizez cu maximă seriozitate procedura de realizare a documentației tehnice, a celei de licitație publică, precum și buna derulare a lucrărilor de refacere integrală și de punere în siguranță a centrului orașului.

De asemenea, îmi cer scuze că mi-am permis să-i informez pe cetățenii Bucureștiului cu privire la toate modificările pe care șantierul de la Planșeul Unirii le-a produs în traficul rutier și în cel pietonal, tocmai pentru ca oamenii să circule în siguranță pe toată perioada lucrărilor.

De asemenea, domnule Prim-ministru, îmi cer scuze pentru că mi-am permis să aduc în România 5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile.

Îmi cer scuze că mi-am permis să construiesc stații de metrou, spitale, stații de pompieri, școli. Și îmi cer scuze pentru orice altceva mai doriți dumneavoastră.

Vă reamintesc însă că banii Guvernului sunt, la fel ca și cei ai Sectorului 4, banii românilor. Nu sunt nici ai dumneavoastră, nici ai altcuiva.

Cu speranța că nu vă veți răzbuna, că nu veți închide șantierele la care lucrăm împreună sau orice altceva, vă asigur că voi face tot ceea ce este omenește posibil pentru bunăstarea românilor”, a încheiat Daniel Băluță.

Reacția edilului vine după ce premierul Ilie Bolojan îi dăduse replica la o declarație recentă.

„E foarte uşor să faci declaraţii, e foarte uşor să explici cum trebuie cheltuiţi bani pe care îi împrumuţi la nişte dobânzi enorme şi cum ajungi într-o fundătură. Dar eu nu voi potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ne ajută la nimic. (...)

Ne ajută să ne facem reclamă la primăria de sector cu lucrările la pasajul din centru pe banii guvernului. Măcar n-ar trebui să plătim sume foarte mari de bani pe reclamă la o lucrare publică, asigurată din bani guvernamentali. Măcar atât ar fi trebuit făcut”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, la Europa FM.

Anterior, Daniel Băluță declarase într-un interviu pentru Hotnews că Ilie Bolojan are o „abordare destul de autocrată”.

„Să nu vi se pară foarte dur ceea ce spun în continuare, dar este o realitate. În ultimele luni, avem o fixaţie în ceea ce priveşte sintagma deficitului bugetar.

Ca om care a trecut prin anul 1989, seamănă foarte mult cu fixaţia pe care Nicolae Ceauşescu o avea pentru plata datoriei externe. Lucru pe care l-a şi făcut, exact ca domnul Bolojan. Şi fac o comparaţie extrem de onestă între cele două personalităţi politice, pentru că, în ambele situaţii, vocea oamenilor a fost ignorată”, a declarat Daniel Băluță.