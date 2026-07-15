Bogdan Ivan: "Proiectul de la Doicești riscă să piardă finanțarea din SUA”. Ce spune Ministerul Energiei despre AGA Nuclearelectrica

Propunerea supusă votului în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 15 iulie 2026 viza analizarea oportunității extinderii strategiei prin compararea mai multor tehnologii SMR. FOTO: Facebook Bogdan Ivan

Bogdan Ivan acuză actuala conducere a Ministerului Energiei că pune în pericol proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, despre care spune că era cel mai avansat din Europa. Într-o postare pe Facebook după ședința AGA a Nuclearelectrica, acesta susține că Ministerul Energiei a blocat mai multe decizii legate de dezvoltarea proiectului și avertizează că România riscă să piardă finanțarea americană și încrederea investitorilor internaționali.

Precizările lui Bogdan Ivan vin după hotărârea adoptată de acționarii Nuclearelectrica, inclusiv de acționarul majoritar, Ministerul Energiei, prin care a fost respinsă propunerea de inițiere a unei evaluări privind actualizarea strategiei de implementare a proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR). Propunerea supusă votului în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 15 iulie 2026 viza analizarea oportunității extinderii strategiei prin compararea mai multor tehnologii SMR și evaluarea unor amplasamente suplimentare, în contextul evoluțiilor tehnologice recente.

"Proiectul SMR de la Doicești este (sau era) cel mai avansat din Europa. Parteneriat Romania-SUA. Decizia Finală de Investiție pe care am avizat-o în februarie a pornit de la premisa că proiectul va primi finanțare externă, mai precis americană, atât din partea US Exim, cât și unui fond de investiții robust din Statele Unite ale Americii. Mai mult, chiar Banca Mondială a acceptat să redevină finanțator pentru proiecte nucleare.



Să fie mai clar: dacă lucrurile avansau în mod onest și proiectul nu era atacat de la cel mai înalt nivel guvernamental, acum este foarte probabil ca primele fonduri externe pentru etapa pre-construcție să își fi găsit drumul către România.

Am fi acumulat atât investiții cât și, foarte important, încredere. Nu s-a vrut, nu s-a putut", a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Acuzațiile lansate de fostul ministru al Energiei

El a enumerat care sunt în opinia sa cele trei decizii luate miercuri în ședința AGA a Nuclearelectrica de către Ministerul Energiei care ar afecta proiectul de la Doicești:

1. Și-a respins propria propunere pentru CA-ul companiei SNN.

2. A respins înființarea unei fundații dedicate formării profesionale a specialiștilor tineri în industria nucleară.

3. A respins efectuarea unui studiu pentru explorarea de noi strategii inclusiv tehnologii pentru dezvoltarea proiectului SMR de la Doicești.

"Toate statele puternice din punct de vedere economic investesc masiv în producția de energie nucleara. Logica e simplă: mai multă energie, prețuri mai mici. Proiectele nucleare fac parte din angajamentele internaționale asumate de România. Ne-am asumat triplarea capacităților nucleare pentru că pe termen lung energia este curată, de bază și da, avantajoasă, deci se reflectă în prețurile pe care le plătesc românii pe energie și în competitivitatea noastră industrială și tehnologică. La noi, se pun frâne!", a mai precizat Bogdan Ivan.

Precizările Ministerului Energiei

Ministerul Energiei susține că votul exprimat în Adunarea Generală a Acționarilor Nuclearelectrica a respectat prevederile Actului Constitutiv al companiei. Secretarul de stat Cristian Bușoi afirmă într-o postare pe Facebook că solicitarea privind actualizarea strategiei proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești nu era suficient fundamentată și că orice decizie privind viitorul proiectului trebuie luată doar după analize complete și în urma etapelor interne necesare.

"În cazul de față, propunerea supusă aprobării nu a vizat o strategie propriu-zisă și nici actualizarea concretă a Strategiei de Implementare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), ci exclusiv inițierea unor demersuri în vederea evaluării oportunității unei eventuale actualizări.

În aceste condiții, în absența prezentării unor date, analize și elemente de fundamentare suficiente, am considerat că solicitarea adresată AGOA nu este justificată și adresată în mod corespunzător. Documentarea, fundamentarea și inițierea unui asemenea demers intră în responsabilitatea conducerii executive a Societății, căreia îi revine obligația de a întreprinde toate demersurile necesare pentru evaluarea situației și protejarea intereselor Societății și ale acționarilor săi", a scris Cristian Bușoi.

Cristian Bușoi susține că viitorul proiectului SMR va fi decis doar după o analiză completă, în consultare cu Nuclearelectrica și partenerii americani:

"O eventuală propunere de actualizare a Strategiei va putea fi aprobată sau nu de Ministerul Energiei prin reprezentantul său în AGOA numai ulterior parcurgerii etapelor interne necesare și pe baza unei fundamentări complete, care să permită adoptarea unei decizii informate.

În calitate de secretar de stat responsabil cu relațiile internaționale și cu implementarea proiectelor din domeniul nuclear, ma aflu în dialog permanent cu conducerea SNN, dar și cu partenerii americani, prin întâlniri de lucru în sistem videoconferință bilunare cu echipa responsabilă din Departamentul de Energie al SUA, pentru a evalua care este cea mai potrivita decizie în ceea ce privește continuarea proiectului SMR, inclusiv prin examinarea oportunității de a utiliza alte tehnologii SMR americane".