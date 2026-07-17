Bogdan Ivan și Alexandru Rogobete au mers împreună la Muntele Athos. „Funcțiile trec, dar binele rămâne”

Bogdan Ivan și Alexandru Rogobete au mers împreună la Muntele Athos. Foto: Facebook

Bogdan Ivan și Alexandru Rogobete au mers împreună la Muntele Athos, unde s-au întâlnit cu Protos Gheronda Gheorghe Vatopedinul. După vizită, cei doi foști miniștri PSD au publicat pe Facebook fotografii și mesaje despre liniștea de acolo și despre credință.

Bogdan Ivan a scris că a avut „bucuria” de a-l întâlni pe liderul spiritual al Muntelui Athos, într-o vizită pe care a descris-o drept o experiență greu de pus în cuvinte.

El a spus că a discutat despre România, dar și despre oamenii din Bistrița-Năsăud și Transilvania.

„Am vorbit despre România, care este foarte apreciată în Sfântul Munte, dar și despre oamenii din Bistrita-Năsăud și Transilvania, care au contribuit la crearea țării noastre”, a scris Bogdan Ivan.

Fostul ministru al Energiei a adăugat că Muntele Athos este un loc care trebuie trăit, nu doar descris.

„Despre Sfântul Munte nu poți vorbi prea mult. Trebuie să vii aici și să trăiești măcar câteva zile alături de călugării de pe cel mai sfânt loc de pe pământ”, a mai transmis acesta.

Rogobete: „Dincolo de orice funcție, sunt și eu om”

Alexandru Rogobete a publicat, la rândul său, un mesaj amplu după vizita la Muntele Athos. Fostul ministru al Sănătății a spus că a vorbit cu Protosul Sfântului Munte despre bine, responsabilitate și despre felul în care oamenii pot lăsa ceva în urma lor.

„Astăzi am avut onoarea de a mă întâlni cu Protosul Sfântului Munte Athos, Părintele Gheronda Gheorghe Vatopedinul, cu care am vorbit, simplu, despre bine”, a scris Rogobete.

El a spus că a petrecut timp alături de călugării de la Athos și că s-a rugat pentru sănătatea oamenilor, pentru familiile aflate în dificultate, pentru bolnavi și pentru medici.

„M-am rugat pentru sănătatea noastră, a tuturor. Pentru familiile care trec prin încercări, pentru cei bolnavi, pentru medicii care luptă în fiecare zi, pentru oamenii care își duc poverile în tăcere și pentru toți cei care au nevoie de o rază de speranță”, a transmis fostul ministru al Sănătății.

În mesajul său, Rogobete a vorbit și despre presiunea funcțiilor publice și despre nevoia de liniște.

„Dincolo de orice funcție, sunt și eu om. Am momente de îndoială, de oboseală și de căutare. Cred că fiecare dintre noi are nevoie, din când în când, de un loc în care să își regăsească sufletul”, a scris el.

Alexandru Rogobete a mai spus că vizita la Athos l-a făcut să se întoarcă „mai liniștit, mai împăcat și mai hotărât”.

El a legat experiența de ideea de responsabilitate publică și a transmis că, dincolo de politică și competiții, rămâne important ce faci concret pentru oameni.

„Aici am înțeles încă o dată că adevărata putere nu înseamnă să fii deasupra oamenilor, ci să fii alături de ei. Poate că acesta este și rostul oricărei funcții publice”, a scris Rogobete.

Fostul ministru a încheiat mesajul spunând că România are nevoie de mai puțină dezbinare și de mai multă construcție.

„Funcțiile trec, dar binele pe care îl faci oamenilor rămâne”, a transmis Alexandru Rogobete.