Bolojan anunţă că nu taie norma de hrană a militarilor: A fost discutat în două întâlniri, dar s-a renunţat la o astfel de ipoteză

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, miercuri seară, în direct, la Antena 3 CNN, că a renunţat la măsura prin care s-ar fi tăiat norma de hrană a militarilor. "A fost o discuţie în două runde privitoare la acest subiect, dar eu pot să înţeleg încercarea unora de a se poziţiona în spaţiul public ca fiind cei care s-au opus şi de a căuta vinovaţi. Eu nu voi arunca responsabilitatea, nu vo identifica cu nume şi prenume persoana care a făcut propuneri", a afirmat Bolojan, cu referire la reacţiile pe acest subiect.

A fost o discuţie tehnică, dar nu cred că este corect să intrăm într-o discuţie care a fost doar de principiu şi ca o analiză, încercând să punem anatema pe unii sau pe alţii.

Ceea ce trebuie să facem noi este să lucrăm cu responsabilitate. Putem avea poziţii divergente, dar atunci când am convenit ceva cu toţii, trebuie să avem măcar responsabilitatea că dacă nu suntem cei mai mari susţinători ai unor măsuri pe care însă realitatea ne obligă să le luăm, măcar să nu fim cei mai mari detractori şi să încercăm să aruncăm toată vina în curtea altora.

Acest lucru a fost discutat în două întâlniri, dar la finalul acestor discuţii s-a renunţat la o astfel de ipoteză", a declarat Ilie Bolojan.