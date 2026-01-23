Bolojan anunță penalizări pentru edilii care nu-și strâng taxele și nu opresc șantierele-fantomă: Se fac școli în localități fără copii

Ilie Bolojan. sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a avertizat, în urmă cu scurt timp, într-o intervenție la Radio România Actualități, că actualul sistem de funcționare a administrației locale este nesustenabil. El a subliniat dependența critică de bugetul de stat și costurile imense ale împrumuturilor externe. Șeful Executivului a anunțat măsuri de penalizare pentru primăriile care nu își încasează veniturile și a mai vorbit despre o prioritizare drastică a investițiilor.

Bolojan a explicat că România încasează sume mult mai mici la buget față de media europeană, în timp ce cheltuielile cu aparatul administrativ sunt acoperite majoritar prin transferuri de la centru.

„Avem dezechilibre în comparație cu țările europene, încasăm sume mult mai mici decât media UE. Administrația este dependentă de transferuri de la stat, nu avem banii, ne împrumutăm la dobânzi mari. Nu mai putem să mergem în această formulă”, a declarat acesta, în intervenția sa.

Totodată, acesta a mai scos în evidență discrepanța dintre veniturile proprii ale localităților și cheltuielile lor operaționale, oferind exemplul impozitului pe proprietate: în România acesta reprezintă 0,55% din PIB, în timp ce media europeană este de 1,85%, raportat la puterea de cumpărare.

Iar reforma propusă de Guvern vizează direct eficiența primarilor, crede Bolojan. Premierul a punctat că nu a fost vorba doar de „delăsare”, ci și de lipsa instrumentelor legale pentru executarea rău-platnicilor, dând exemplul beneficiarilor de ajutor social cărora nu li se puteau reține sume datorate.

„Dacă nu îți încasezi banii, vei fi penalizat (primăriile vor fi penalizate – n.r.). În Europa se transferă: jumătate de la ei, jumătate de la buget. La noi, 80% de la bugetul de stat. La ei, veniturile din impozite le acoperă cheltuielile cu salariile, la noi veniturile sunt de 3 ori mai mici decât cheltuielile cu salariile”, mai spune Ilie Bolojan.

Deși România alocă pentru investiții locale aproape 3% din PIB (dublu față de media europeană), premierul susține că actualul model de finanțare a atins o limită critică. El a subliniat că dobânzile plătite de stat anual sunt egale cu valoarea programului „Anghel Saligny”, care este de 55 de miliarde de lei.

„Dacă nu ne reducem deficitul, practic în fiecare an nu vedem programul Anghel Saligny. Nu poți să fii pe locul 1 în Europa la investiții și să nu reduci cheltuielile. Proiectele din localități nu mai pot fi finanțate din pârghiile actuale”, mai spune Ilie Bolojan.

La categoria „oprirea risipei de proiecte care nu deservesc comunitatea”, acesta a dat exemplu de canalizări unde se racordează doar 20% din populație, iar asta înseamnă că „80% sunt bani pierduți”, renovarea școlilor în care nu mai există elevi ori stadioane construite în localități cu o singură echipă în ligile inferioare.