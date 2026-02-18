Bolojan: Avem pregătit proiectul privind cumulul pensie-salariul la stat. În zilele următoare îl veți vedea adoptat de Guvern

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul României, Ilie Bolojan, a afirmat miercuri faptul că proiectul pentru interzicerea cumulului pensie-salariu la stat „este pregătit”. „În zilele următoare îl veți vedea adoptat de Guvern”, a spus Bolojan, la Digi24, scrie Agerpres.

„Avem acest proiect pregătit și în zilele următoare îl veți vedea adoptat de Guvern. După modelul care se aplică la magistrați, în condițiile în care, de exemplu, un magistrat lucrează în sistemul de magistratură, după ce s-a pensionat nu mai poate beneficia și de pensie integral și de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei”, a spus Ilie Bolojan.



El a fost întrebat dacă nu se teme că proiectul va porni un nou scandal, ca în cazul pensiilor magistraților, și va fi atacat la CCR.

„Dacă este valabil actualul sistem pentru magistrați, s-ar prezuma că ar trebui să fie valabil și pentru celelalte categorii. Și trebuie să discutăm din nou foarte deschis, în condițiile în care se constată că într-un minister sau în orice autoritate centrală, de exemplu, există în urma unui audit de personal mai mulți oameni decât e necesar, mi se pare că din punct de vedere social, din punctul de vedere al stabilității în instituție, este mult mai corect ca un om care are un venit stabil să nu mai cumuleze pensia cu salariul și cel care nu are un alt venit, dar este un bun profesionist, să rămână în sistem. Și în felul acesta ar fi și din punct de vedere social mult mai echitabil, în afară de analizele economice”, a susținut Bolojan.

Guvernul Bolojan a pus, noiembrie 2025, în transparență decizională proiectul de lege care prevede eliminarea cumulului pensie-salariu, cu anumite excepții. Documentul prevede excepții în cazul funcțiilor alese de Parlament sau numite de președintele României cu avizul CSAT.

Potrivit proiectului, alte excepții sunt persoanele alese în funcțiile publice și persoanele numite în instituțiile sau autoritățile publice prin hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a camerelor reunite ale Parlamentului. Acestea pot cumula pensia cu salariu pe durata execrcitării mandatului fără a fi afectați de tăierea de 85%.

Printre acești funcționari se numără: judecătorii Curții Constituționale (CCR), Avocatul Poporului, membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), membrii Curții de Conturi, conducerea Consiliului Concurenței, membrii Consiliului Legislativ, membri ai Autorității Electorale Permanente (AEP), membrii consiliilor de administrație sau ai conducerilor unor autorități autonome.