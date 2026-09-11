Bolojan, despre zborul privat spre Mykonos: ”Pare că arată ca o imagine care îţi poate reliefa ce înseamnă statul paralel”

Ilie Bolojan a afirmat că zborul privat spre Mykonos în care s-au aflat un judecător al Curţii Constituţionale, mai mulţi politicieni şi oameni de afaceri ”pare că arată ca o imagine care îţi poate reliefa ce înseamnă statul paralel”. Foto: INQUAM Photos/Codrin Unici

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat joi seară că zborul privat spre Mykonos în care s-au aflat un judecător al Curţii Constituţionale, mai mulţi politicieni şi oameni de afaceri ”pare că arată ca o imagine care îţi poate reliefa ce înseamnă statul paralel”.

El a explicat că statul paralel înseamnă oameni din diverse funcţii ale statului, politicieni, din justiţie, din servicii care au creat reţele şi folosesc instituţiile statului pentru a lovi adversarii sau pentru a avantaja anumite companii.

”E dreptul fiecăruia să zboare cu ce avioane doreşte şi în ce condiţii doreşte, dar dacă ar fi să fac două comentarii generale legate de zboruri, unul este legat de socialismul de caviar. Există oameni politici care nu sunt ambasadorii oamenilor necăjiţi, care nu ţin discursuri de genul acesta, e o categorie, dar sunt cei care ţin aceste discursuri şi este frapant. Este total lipsit de orice fel de credibilitate să ţii aceste discursuri, dar să foloseşti condiţii de la zboruri cu astfel de avioane, de la maşini, de la toate dotările pe care le ai, care să invalideze total teoria pe care o susţii”, a transmis premierul interimar, într-un interviu la la B1 TV.

”Atunci când te uiţi într-o astfel de poză, fără să mă refer la o persoană sau alta, pentru că nu fac lucruri de genul acesta, dar pare că arată o imagine care îţi poate reliefa ce înseamnă statul paralel. Ştiţi, a fost o sintagmă care a apărut de mult timp - statul paralel - sistemul şi aşa mai departe. Înseamnă oameni care sunt în diferite funcţii ale statului, din partidele politice, din ministere, din instituţii, din justiţie, din servicii, dacă sunt, dar asta trebuie văzut în ce măsură sunt ofiţeri sau nu, sau au ieşit în rezervă, din zona de afaceri care are predilecţie cu instituţiile din stat, din zone de influenţă, care sunt în instituţii şi care folosesc aceste instituţii nu în scopul în care ele au fost create, ci în scopul de a crea reţele care la un moment dat pot să folosească aceste instituţii în scopuri de a lovi adversari, de a avantaja companii, de a rezolva probleme”, a susţinut Ilie Bolojan.

Bolojan a subliniat că aspectul legat de zborul cu avionul privat este un lucru de cu totul altă factură decât ancheta comisiei de constituţionalitate de la Senat privind întâlnirea pe care a avut-o cu preşedintele Curţii Constituţionale.

”Sunt două lucruri total diferite. Gândiţi-vă, când ai o funcţie şi administrativă, cum este preşedinta Înaltei Curţi, cum este, preşedintele Parlamentului, de exemplu, ai şi responsabilităţi administrative, cauţi să le rezolvi. Şi această întâlnire, care a fost în biroul preşedintelui Senatului, a fost într-o instituţie publică. A fost într-o instituţie în care sunt camere de luat vederi. Sunt oameni care circulă. Deci n-a fost ceva la secret. Şi săptămâna viitoare, din aripa clădirii Parlamentului care este în administrarea Guvernului vom rezolva ca o parte din birourile pe care Guvernul le are acolo, în Parlament, să fie puse la dispoziţia Curţii, în aşa fel încât aspectele care ţin de funcţionarea în bună regulă a echipei pe care o are Curtea Constituţională să fie asigurate”, a explicat Ilie Bolojan.

El a adăugat că ”toată aşa-zisa anchetă care este la Senat nu este decât o acţiune de tip politic, una de a genera subiecte care nu au niciun fel de legătură cu realitatea”.