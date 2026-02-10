Bolojan le explică primarilor de ce e „lipsit de logică” să mai fie deschise alte investiții

Bolojan le-a explicat primarilor de ce e „lipsit de logică” să mai fie deschise alte investiții. FOTO: INQUAM PHOTOS Octav Ganea

Subiectul investițiilor blocate din lipsa banilor a fost unul dintre subiectele dezbătute la întâlnirea de marți dintre Ilie Bolojan și primari. Primarul le-a spus că e „lipsit de logică” să mai fie deschise alte investiții în condițiile în care e nevoie de cinci ani să fie terminate cele existente.

Bolojan i-a îndemnat pe primari să se concentreze pe finalizarea lucrărilor deja începute.

„Și anul acesta va fi un an de vârf al investițiilor: avem PNRR, programele locale prin Compania Națională de Investiții (CNI), Anghel Saligny, prin alte ministere, unde trebuie să asigurăm o alocare rezonabilă. La CNI avem 1.200 de investiții începute, cuantumul general este de 12,5 miliarde, dar noi alocăm 2,5 miliarde pe an.

Dacă nu am mai deschide nicio investiție nouă, ne-ar trebui cinci ani ca să le terminăm pe cele începute.

Este lipsit de logică să mai deschidem investiții noi. Trebuie să ne concentrăm pe investițiile aflate în stadii avansate”, a spus premierul.