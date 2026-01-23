Bolojan vrea eliminarea facilităților pentru vehiculele hibride: „Cineva trebuie să plătească asfaltul pe care circulă aceste mașini”

Acesta a ținut să precizeze că, deși astfel de măsuri pot fi nepopulare, ele sunt necesare pentru întreținerea infrastructurii. sursa foto: Getty

Sistemul de impozitare în cazul autovehiculelor trebuie să respecte principiul „proporționalității cu poluarea”, susține premierul Ilie Bolojan. Acesta mai spune că se vor aplica anumite discounturi pentru mașinile care nu poluează, în timp ce pentru vehiculele mai vechi vor fi introduse penalizări.

2026 este un an al tranziției în care autoritățile vor monitoriza implementarea acestor măsuri, a explicat acesta, la Radio România Actualități.

Bolojan a subliniat că actualul sistem de impozitare creează diferențe injuste, afirmând că „dacă ai o mașină electrică foarte scumpă, este anormal să plătești la nivel diesel cu cea mai mică capacitate”.

Referitor la facilitățile fiscale de care au beneficiat până acum anumite categorii de autoturisme, premierul a anunțat o schimbare de abordare, motivată de necesitatea consolidării bazei de impozitare.

„Ani de zile au fost facilități impozabile la hibrid și trebuie eliminate. Excepțiile ne-au distrus baza”, a punctat Ilie Bolojan.

Acesta a ținut să precizeze că, deși astfel de măsuri pot fi nepopulare, ele sunt necesare pentru întreținerea infrastructurii.

„O mașină hibrid are nevoie de un asfalt pe care să circule, cineva trebuie să plătească acel asfalt”, spune el, în timp ce a mai adăugat că „atunci când ești la microfon, în Parlament, este ușor să dai vești bune”.