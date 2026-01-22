Buzoianu anunţă că vor fi instalate 1.635 de garduri electrice în localităţile în care urşii fac probleme: "Protejează gospodării"

Buzoianu anunţă că vor fi instalate 1.635 de garduri electrice în localităţile în care urşii fac probleme. Sursa foto: Agerpres Foto

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, joi seară, că, printr-o finanţare de 24 de milioane de lei (4,8 milioane de euro), vor fi instalate 1.635 de sisteme de garduri electrice în comunitățile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente. "Gardurile electrice reduc semnificativ riscul de atacuri și pagube, fără a răni animalele și fără a le altera comportamentul natural. Protejează gospodării, stupine, exploatații agricole, dar și traseele naturale ale animalelor", a afirmat Buzoianu.

"Am promis un pachet de măsuri echilibrate pentru gestionarea conflictelor om-urs. Livrăm promisiunile făcute.

Prin Administrația Fondului pentru Mediu a fost deja aprobată o finanțare de 24 de milioane de lei pentru instalarea a 1.635 de sisteme de garduri electrice în comunitățile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente. Este vorba de un program lansat din 2023… cu dosare depuse încă de pe atunci, dar care a fost blocat mai bine de doi ani de zile, iar acum a fost readus la realitate.

Prevenția funcționează. Și protejează vieți – ale oamenilor și ale animalelor.

Gardurile electrice sunt un instrument de prevenție care, inclusiv ultimul studiu de la INCDS,a fost confirmat că dă rezultate. Gardurile electrice reduc semnificativ riscul de atacuri și pagube, fără a răni animalele și fără a le altera comportamentul natural. Protejează gospodării, stupine, exploatații agricole, dar și traseele naturale ale animalelor", a postat Diana Buzoianu pe Facebook.

Ea a mai menţionat că "acolo unde prevenim, conflictele scad".

"Datele din teren arată clar: acolo unde prevenim, conflictele scad. Iar asta înseamnă mai multă siguranță pentru oameni și mai mult respect pentru natură.

Acest program completează Planul național de acțiune pentru conservarea ursului brun și este o schimbare de paradigmă: de la reacție la prevenție, de la improvizație la politici publice bazate pe știință.

Continuăm. Cu date, cu soluții și cu respect pentru oameni și pentru biodiversitate", a transmis ministra Mediului.