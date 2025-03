Călin Georgescu recunoaște că a mințit despre Horațiu Potra și explică de ce avea nevoie de mașina de 140.000 de euro de la mercenar

Confruntat cu tot mai multe dovezi că el și Horațiu Potra au o relație apropiată, Călin Georgescu a explicat de ce a mințit prima dată când a fost întrebat despre relația cu mercenarul. Foto: Antena 3 CNN

Călin Georgescu a recunoscut, joi seară la Realitatea Plus, că a mințit atunci când a spus că nu îl cunoaște pe mercenarul Horațiu Potra. El a explicat că mercenarul l-a rugat să nu spună public că se cunosc „în special pentru protecția” lui. Călin Georgescu a avut numai cuvinte de laudă pentru Horațiu Potra, s-a dezis însă de mercenar în două chestiuni: deținerea de arme ilegale și conversația pe care mercenarul ar fi avut-o cu omul de afaceri Frank Timiș în numele său pentru a-i finanța campania electorală.

„Ideea este așa, evident, în primul rând, la solicitarea lui expresă acum ceva timp, evident că și pentru protecția lui și în special pentru protecția mea, nu puteam să vorbim. La emisiunea dumneavoastră, a doua zi, un general, era un om din sistem, a spus foarte clar că așa și trebuia procedat pentru că este vorba despre siguranța unui om și a unei situații, într-o campanie nu foarte simplă. Deci, era firesc să se întâmple așa”, a declarat Georgescu.

El a mai spus că deși s-a temut pentru siguranța lui a refuzat protecția oferită de SPP pentru că are încredere în „băieții mei, în militarii din Legiunea Străină, Marian Burcea, care coordonează absolut totul”.

În ce privește mașina pe care i-a închiriat-o Horațiu Potra, Călin Georgescu a apreciat că este o chestiune „total minoră” și că era „firesc” să aibă o mașină sigură.

„Chiar dacă sunt foarte multe, ca și la dumneavoastră, foarte multe amenințări cu moartea pe care le primesc (...) dar este vorba de organizare propriu-zisă într-o acțiune, chiar și un eveniment în regulă până la capăt, cum am fost și împreună. Este firesc, pentru că nu poți să îți organizezi cu o masă atât de mare de oameni, toți entuziaști...”, a spus Călin Georgescu la Realitatea Plus.

Procurorii spun că mercenarul i-a închiriat o o limuzină Mercedes GLE Coupe începând cu luna iunie 2024 printr-un intermediar, mașină pentru care plătea lunar, în numerar, circa 16.900 lei.

„Dacă am folosit-o la început? Da, sigur că da! Am și pus-o în declarația de avere, cred că rămân toți uimiți pentru că este absolut banală, înainte să fie militarii din Legiunea Franceză lângă mine pentru că aveau în momentele acele contracte în Africa și era firesc să am o mașină sigură pe care o conduceam doar eu. După ce au venit ei, am renunțat la ea și s-a terminat totul. Și am luat tot dintr-un parc auto, similar, a venit domnul Potra cu acestă mașină, am preluat niște Renault-uri. Pentru că era o mașină opulentă și nu aveam nevoie de o așa ceva, mai ales că cei de lângă mine îmi asigurau absolut totul”, a explicat Georgescu.

Referitor la informația că Horațiu Potra i-ar fi solicitat omului de afaceri Frank Timiș 20-25 de milioane de euro în numele său pentru finanțarea campaniei sale electorale, Călin Georgescu a negat că ar fi avut cunoștință despre acest lucru.

„(...) N-am avut cu dânsul niciodată această discuție. Deci, nu, nu am ce să vă spun”, a spus Călin Georgescu.

Deși a spus că nu este de acord cu faptul că Horațiu Potra deținea arme ilegal, l-a lăudat pe mercenar.

„Apropo, să nu uit asta atunci când este vorba de deținere de arme ilegale. Evident, sunt total împotrivă și evident că trebuie să dea explicații. Asta este absolut clar. (...)A fost un om elogiat, un om care a dat de muncă la sute, mii de oameni în România”, a mai spus Georgescu.

Călin Georgescu este sub control judiciar într-un dosar în care este aczuat de procurori de șase infracțiuni, precum instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, iniţierea unei organizaţii cu caracter fascist sau fals în declarații privind finanțarea campaniei electorale.

Pe numele lui Horațiu Potra a fost emis un mandat de arestare în lipsă, măsură pe care a contestat-o joi la instanța supremă. Mercenarul nu se află în România, potrivit surselor Antena 3 s-ar afla la Dubai, unde a și fost filmat alături de o rusoaică, care i-a lăsat un teanc de bani.