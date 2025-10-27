Cătălin Drulă acuză PSD, PNL și AUR că s-au aliat în Parlament ca să blocheze referendumul inițiat de Nicușor Dan în București

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc la data de 7 decembrie. Foto: Agerpres

Cătălin Drulă acuză PSD, PNL și AUR că s-au aliat în Parlament pentru a bloca o lege depusă de USR, care viza transpunerea rezultatului referendumului din București, inițiat de Nicușor Dan pe vremea când era primarul Capitalei. Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Municipiului București și-a atacat contracandidații pentru că „blochează” reformele dorite de bucureșteni. Întrebat despre înțelegerea din Coaliție de a evita atacurile în această campanie electorală, Cătălin Drulă a spus că nu atacă pe nimeni, ci doar „arată niște realități”.

„Bucureștenii nu mai vor șase orașe într-unul singur, asta nu are legătură cu niciun partid, problemele acestui oraș nu se rezolvă decât cu un buget unic”, a spus Ciprian Drulă.

Deputatul Cătălin Drulă spune că USR a depus legea pentru transpunerea referendumului în legislație „în timp util” pentru realizarea bugetului pentru anul 2026.

„Din gură spun da, da, susținem referendumul, nu știu cum se poziționează contracandidații mei, dar când e vorba de fapte, nu vor să facă asta. Chiar blochează aceste reforme, această voință a cetățenilor.

Am depus în timp util ca această procedură să se aplice pentru bugetul anul 2026. Am discutat acest text de lege cu președintele Nicușor Dan și l-am depus acum în timp util pentru a face bugetul pe 2026 după regulile pe care le-au votat bucureștenii”, a spus fostul ministru USR.

Când a fost întrebat de ce își atacă contracandidații când în Coaliție există o înțelegere să fie evitate atacuri între candidații partidelor aflate la guvernare în această campanie electorală, Cătălin Drulă a insistat că el nu atacă „pe nimeni”, doar expunde niște realități.

„Eu nu atac pe nimeni, eu le spun bucureștenilor să se uite la ce face fiecare partid, cum se poziționează și faptul că astăzi în BP al Senatului PSD, PNL și AUR au blocat legea pentru implementarea referendumului este un fapt, este o realitate.

6 milioane de euro a costat fântâna făcută de domnul Băluță, e o realitate. Nu avem dreptul într-o campanie să spunem lucruri? Sunt realități care afectează viața bucureștenilor.Bnu e o exagerare faptul că nu există buget la Primăria Capitalei. Trebuie să discutăm despre cum vrem să arate orașul nostru în viitor, dacă vrem să revenim la epoca în care rețelele de partid erau mufate la banii publici, cine și cum a candidat anul trecut și în ce fel au susținut o agendă propusă de Nicușor Dan, astea sunt lucruri de discutat”, a spus Drulă.

Întrebat dacă Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, „a mufat” companii la banii publici, fostul ministru a răspuns: „e suficient să vă uitați pe investigațiile de presă.”

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc la data de 7 decembrie. Partidele din Coaliția de guvernare au decis să aibă candidat propriu și să nu se retragă unul în favoarea altuia. Din partea USR va candida deputatul și fostul ministru Cătălin Drulă, candidatul PNL va fi Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6, iar din partea PSD va candida primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Va fi o campanie marcată de teme presante pentru bucureșteni precum apa caldă și căldura, iar ceea ce va conta va fi experiența administrativă, a declarat luni, la Antena 3 CNN, sociologul Vladimir Ionaș.

460.000 de bucureșteni au votat „Da” la referendumul lui Nicușor Dan

În timpul celui de-al doilea mandat obținut la PMB, Nicușor Dan a inițiat un referendum privind bugetul Capitalei, care a fost validat atât din punct de vedere al prezenţei la urne, cât şi al răspunsurilor pozitive la cele trei întrebări adresate.

la finalizarea numărătorii voturilor din toate secţiile de vot (100%) din Capitală, bucureştenii au ales la referendum după cum urmează:

La întrebarea „Sunteţi de acord ca repartizarea între Primăria municipiului Bucureşti şi primăriile de sector a impozitelor pe venit şi a taxelor şi impozitelor locale colectate de la bucureşteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti?” - 64,37% (462.003) dintre bucureşteni au spus „DA” şi 35,63% (255.679) nu au fost de acord;

La întrebarea „Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?” - 66,42% (477.471) dintre bucureşteni au spus „DA” și 33,58% (241.424) nu au fost de acord;

La întrebarea „Sunteţi de acord ca Primăria Bucureşti să finanţeze şi să implementeze un program de educaţie pentru sănătate şi prevenire a consumului de droguri în toate şcolile din Bucureşti?” - 84,58% (608.178) dintre bucureşteni au spus „DA” şi 15,42% (110.862) nu au fost de acord;

Rezultatele acestui referendum nu au fost transpuse în legislație.