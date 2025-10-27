Cum va arăta campania pentru București. Sociolog: Apa caldă și căldura. Odată la ceva timp revenim la aceste discuții

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor fi organizate în 7 decembrie. Foto: Facebook

Începutul campaniei pentru Primăria București readuce în prim-plan temele care, de ani de zile, domină agenda publică în Capitală: apa caldă și căldura, iar ceea ce va conta va fi experiența administrativă, a declarat luni, la Antena 3 CNN, sociologul Vladimir Ionaș.

Întrebat cât de mult poate influența votul sprijinul sau asocierea cu Nicușor Dan, care a fost primar al Capitalei, sociologul a explicat că miza reală pentru bucureșteni rămâne administrația concretă. „Contează mai puțin susținerea lui Nicușor Dan decât ar vrea unii dintre politicieni să creadă. Cred că cel mai mult contează, în alegerile locale, experiența în administrația publică,” a declarat Vladimir Ionaș.

Acesta a făcut trimitere la modul în care unii candidați încearcă să își justifice notorietatea în campanie prin legături cu fostul primar general:

„Domnul Drulă, încă din prima zi în care în care a reușit să facă acea poză cu Nicușor Dan, a intrat într-o campanie agresivă încă de dinainte de a ști când vor fi organizate alegerile. Cred că cel mai mult contează, în general, în alegerile locale, experiența în administrația publică. De aceea, cred eu, avem doi candidați care pleacă, cel puțin așa o arată datele, cu prima șansă, amândoi fiind primari în funcție în anumite sectoare și sunt respectați și apreciați de locuitorii tuturor sectoarelor din București.

Contează mult mai puțin apartenența politică sau nu știu, relațiile cu foști primari, foști oameni politici care au fost apreciați la un moment dat în București.

Cred că va fi o campanie interesantă, va arăta destul de interesant pentru cetățeni, pentru că vor fi din nou abordate teme, cum a făcut domnul Ciucu, apa caldă și căldura, odată la ceva timp revenim la aceste discuții în București. Rămâne de văzut care dintre candidați va reuși să să convingă cea mai mare parte a cetățenilor că nu face promisiuni fără să le și livreze ulterior”, a spus Ionaș.

Primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, a fost desemnat de PSD București candidatul partidului la Primăria Capitalei. Acesta va fi validat, marți, în Comitetul Politic Național. Anunţul a fost făcut luni de preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, alături de Băluţă şi de Gabriela Firea.

Totodată, primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost desemnat, duminică, oficial candidatul PNL la alegerile locale parțiale din București. Candidatura pentru Primăria Capitalei a fost validată după un vot de 11 la 4 împotriva lui Stelian Bujduveanu, primarul interimar din București, potrivit unor surse politice.

Potrivit unui sondaj Avangarde, publicat duminică, Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, conduce în intenţiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cotat cu 25%, urmat de Ciprian Ciucu cu 23%.

Conform sondajului, dintre persoanele care au răspuns întrebărilor, 62% au exprimat o preferinţă pentru unul dintre candidaţi, astfel: Daniel Băluţă (PSD) - 25%, Ciprian Ciucu (PNL) - 23%, Cătălin Drulă (USR) - 18%, Anca Alexandrescu (independent) - 16%, Cătălin Popescu Piedone (PNRR) - 8%, Vlad Gheorghe (DREPT) - 4%, Ana Ciceală (SENS) - 3%, şi Virgil Alexandru Zidaru (independent) - 2%.