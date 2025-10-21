Cătălin Drulă nu crede în sondaje și se bazează pe Nicușor Dan în campania pentru primăria Capitalei: „Știu că susține ideile mele”

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că „în principiu” partidul din care face parte nu este de acord cu nicio formă de „condiționare” a unor alegeri libere. Precizările fostului șef al USR vin după ce social-democrații le-au cerut colegilor de Coaliție să semneze că nu își vor retrage candidații în favoarea unui alt partid. De asemenea, Cătălin Drulă a precizat că „nu exclude” noi întâlniri la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, pe al cărui sprijin contează în această campanie electorală.
Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, liderii Coaliției au decis
ca alegerile din București să aibă loc pe data de 7 decembrie. Fiecare partid va avea propriul candidat în scrutinul pentru Capitală, o condiție impusă de PSD pentru a nu destabiliza Coaliția. De asemenea, social-democrații le-au cerut colegilor din Coaliție să semneze un document că nu își vor retrage candidații din cursă în favoarea unui alt partid.
„Eu nu știu ce discuții au fost în Coaliție că nu particip. Am discutat cu colegii mei și cu Dominic Fritz și în principiu nu suntem de acord în principiu cu formă de condiționare a alegerilor libere în democrație.
Constituția însăși prevede libertatea de asociere a cetățenilor în forme de organizare politică, iar formele de organizare politică pot face o asociere între ele”, a spus Cătălin Drulă la Antena 3 CNN.
Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Muncipiului București (PMB) a salutat decizia Coaliției de a organiza alegeri anul acesta.
„Salut, deși este tardiv, că s-a hotărât data alegerilor. Pe 7 decembrie mergem la urne și vom avea un primar ales al Bucureștenilor. Mai bine mai târziu. O să fie timp în decembrie pentru discuțiile pe bugetul pentru 2026. Indiferent cine va fi primar, problema primăriei București e bugetul”, a spus fostul ministru al Transporturilor.
Întrebat despre cel mai recent sondaj privind intenția de vot în Capitală, care îl creditează pe Daniel Băluță
cu un procent de 25%, iar pe el și Ciprian Ciucu cu 18%, Cătălin Drulă a spus că el nu este interesat de sondaje.
„Vă spun cu toată sinceritatea că nu sunt interesat de acel sondaj. De-asta facem alegeri, ca să avem campanie, dezbateri, să punem proiecte pe masă și la sfârșit să numărăm voturile. Dacă am face pe bază de sondaje, intrăm pe Polymarket unde eram primul acum cinci zile și mă declaram primar.
Nimeni nu se află decât acolo unde sunt voturile din urnă. Nicușor Dan în ultimul sondaj dat de PNL anul trecut, înainte de alegerile pentru primărie, avea 25 la sută și Burduja 27, iar după două zile realitatea din urne a fost 47% Nicușor Dan, Burduja 7%”, a spus Drulă.
Întrebat dacă s-ar retrage în favoarea candidatului PNL dacă sondajele ar arăta că are șanse mai mari de a-l învinge pe candidatul PSD, Drulă a reiterat că el nu crede în sondaje.
„Constatarea scorului electoral se face la urne, când se bagă buletinele în urne. Dacă Nicușor Dan se lua după sondaje nu ajungea nici prima dată primar, nici a doua oară, nici președinte. Nu ai cum să constați acest lucru, constarea se face la urne. Dacă eu aș merge pe stradă și bucureștenii mi-ar zice pleacă de aici asta poate m-ar face să mă gândesc, dar oamenii mă văd pe stradă și îmi zâmbesc”, a spus fostul șef al USR.
Cătălin Drulă a precizat că se bazează pe sprijinul lui Nicușor Dan în această campanie electorală.
„Nu numai pentru această campanie. Acesta e doar un prim pas. Contez pe sprijinul lui și eu o să fiu acolo lângă el la Cotroceni sau oriunde e nevoie să facem ceea ce a spus când a plecat de la București. A spus așa: eu pot să ajut Bucureștiul mai mult ca președinte decât ca primar. Primăria Capitalei nu este o rampă politică. Președintele României e tot un cetățean și are dreptul să își facă opțiunile publice și să aibă păreri.
Poate să se pronunțe pentru sau împotriva unei agende și toți președinții României au făcut-o până acum. Ce va face, nu știu, eu știu că susține ideile mele, ne respectăm reciproc, dar eu nu mă bazez pe asta, eu mă bazez pe votul bucureștenilor”, a mai spus candidatul la alegerile pentru Primăria Capitalei.
Întrebat care este cel mai important contracandidat din această campanie, Cătălin Drulă a răspuns: „propriile mele limite”.
„Propriile mele limite în a încerca să vorbesc cu oamenii și a încerca să le transmit ceea ce vreau să fac. Toți acești oameni menționați au libertatea de a candida, au respectul meu, o să încerc să comunic programul meu cât mai bine, se va vedea la urne”, a mai spus el.