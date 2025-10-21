Cătălin Drulă nu crede în sondaje și se bazează pe Nicușor Dan în campania pentru primăria Capitalei: „Știu că susține ideile mele”

„Eu nu știu ce discuții au fost în Coaliție că nu particip. Am discutat cu colegii mei și cu Dominic Fritz și în principiu nu suntem de acord în principiu cu formă de condiționare a alegerilor libere în democrație.

Constituția însăși prevede libertatea de asociere a cetățenilor în forme de organizare politică, iar formele de organizare politică pot face o asociere între ele”, a spus Cătălin Drulă la Antena 3 CNN.

Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Muncipiului București (PMB) a salutat decizia Coaliției de a organiza alegeri anul acesta.

„Salut, deși este tardiv, că s-a hotărât data alegerilor. Pe 7 decembrie mergem la urne și vom avea un primar ales al Bucureștenilor. Mai bine mai târziu. O să fie timp în decembrie pentru discuțiile pe bugetul pentru 2026. Indiferent cine va fi primar, problema primăriei București e bugetul”, a spus fostul ministru al Transporturilor.

Întrebat despre cel mai recent sondaj privind intenția de vot în Capitală, care îl creditează pe Daniel Băluță cu un procent de 25%, iar pe el și Ciprian Ciucu cu 18%, Cătălin Drulă a spus că el nu este interesat de sondaje.

„Vă spun cu toată sinceritatea că nu sunt interesat de acel sondaj. De-asta facem alegeri, ca să avem campanie, dezbateri, să punem proiecte pe masă și la sfârșit să numărăm voturile. Dacă am face pe bază de sondaje, intrăm pe Polymarket unde eram primul acum cinci zile și mă declaram primar.