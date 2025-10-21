Antena 3 CNN Politică Cătălin Drulă nu crede în sondaje și se bazează pe Nicușor Dan în campania pentru primăria Capitalei: „Știu că susține ideile mele”

Andra Oancea
3 minute de citit Publicat la 18:42 21 Oct 2025 Modificat la 18:42 21 Oct 2025
catalin drula intr o conferinta de presa
Întrebat care este cel mai important contracandidat din această campanie, Cătălin Drulă a răspuns: „propriile mele limite”.  Sursa foto: Hepta

Nimeni nu se află decât acolo unde sunt voturile din urnă. Nicușor Dan în ultimul sondaj dat de PNL anul trecut, înainte de alegerile pentru primărie, avea 25 la sută și Burduja 27, iar după două zile realitatea din urne a fost 47% Nicușor Dan, Burduja 7%”, a spus Drulă. 

Întrebat dacă s-ar retrage în favoarea candidatului PNL dacă sondajele ar arăta că are șanse mai mari de a-l învinge pe candidatul PSD, Drulă a reiterat că el nu crede în sondaje. 

 

„Propriile mele limite în a încerca să vorbesc cu oamenii și a încerca să le transmit ceea ce vreau să fac. Toți acești oameni menționați au libertatea de a candida, au respectul meu, o să încerc să comunic programul meu cât mai bine, se va vedea la urne”, a mai spus el. 

