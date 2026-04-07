Cătălin Predoiu, de ziua IGI: E important să digitalizăm și să integrăm IA în unele proceduri birocratice

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis marți un mesaj de Ziua Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), subliniind că IGI îndeplinește o serie de funcții esențiale pentru realizarea misiunilor MAI și pentru statul român, potrivit Agerpres.

„Aceste funcții, care țin de intrarea și șederea străinilor în România, procedurile legate de vize, procedurile de azil, returnare, relocare, codurile și procedurile Schengen, au un impact direct în păstrarea controlului asupra siguranței publice și securității naționale, dar și asupra unor activități din economia națională, acolo unde antreprenorii și companiile înregistrate în țara noastră folosesc angajați cetățeni străin”, a declarat Predoiu.

El a adus în atenție revoluția tehnologică, în special digitalizarea și inteligența artificială (IA).

„Vă rog să începeți un proces de reflecție internă la nivelul IGI cu privire la ce anume operațiuni pot fi digitalizate sau procesate cu inteligență artificială în următorii trei ani. Această operațiune de selectare și listare a procedurilor și operațiunilor digitalizabile în continuare, pe lângă ceea ce s-a făcut deja, și posibil de a fi procesate cu IA trebuie replicată în toate structurile și armele MAI, în special în zonele care procesează informații și documente, astfel încât, într-un interval rezonabil, să avem o imagine integrată a ceea ce putem digitaliza mai mult în cadrul MAI. (...)

E important să digitalizăm și să integrăm IA în unele proceduri birocratice, pentru că trebuie să creștem viteza cu care procesăm documentele și informațiile, pentru că se așteaptă în continuare prea mult în unele proceduri de către cetățeni și companii și pentru că nu putem rezolva altfel deficitul de personal”, a spus ministrul.

Predoiu a arătat că războaiele și conflictele, chiar și în regiuni îndepărtate, pot genera fenomene cu impact asupra activității IGI.

„Spre exemplu, în Siria există aproximativ 30 de centre de prizonieri post-conflict, proveniți în special din fostele forțe ISIS/DAESH, plus două centre de femei și copii. Ele sunt păzite de forțe combinate SUA-Franța-UK, constituite într-o coaliție ad-hoc, precum și de grupări militare kurde, aflate în proces de instruire. Paza lor este în proces de preluare de către armata siriană.

Analizele indică un risc considerabil de evadare sau pur și simplu de plecare din aceste centre în procesul de preluare a custodiei prizonierilor, unii membri ai acestei armate siriene oarecum regulate fiind, până mai ieri, combatanți alături de unii prizonieri. Unele rapoarte vorbesc deja de aproximativ 500 de foști prizonieri care au ieșit din aceste centre. Ca să nu ocolim realitățile, discutăm de foști teroriști. Unde se duc aceștia, unde ajung? E doar un exemplu pe care am dorit să îl ofer”, a precizat el.

IGI, Poliția de Frontieră, DGPI, Poliția Română, în cooperare cu partenerii instituționali interni și externi, au misiunea de a păstra integritatea frontierei și a teritoriului național față de orice pătrunderi ilegale, fie forțând frontiera, fie folosind acte și identități false, vize false, a punctat ministrul.

Cătălin Predoiu a menționat că migrația nu mai este de mult doar o temă administrativă, ea a devenit o temă de ordine publică, de funcționare a pieței muncii, de stabilitate socială și de credibilitate a statului.

„În ultimii ani, România s-a schimbat foarte mult din această perspectivă. Nu mai este doar o țară de tranzit. Este tot mai mult o țară de destinație pentru muncă, studii, investiții și viață. La sfârșitul anului 2025, aproape 300.000 de cetățeni străini aveau în evidențele IGI drept de ședere valabil.

Acest fapt spune ceva important despre transformările prin care trec societatea românească și economia românească”, a completat ministrul.

De asemenea, el le-a cerut reprezentanților IGI să crească atenția și nivelul de eficiență în administrarea centrelor de custodie.

„Ele sunt importante, ca și IGI în ansamblu, pentru implementarea Planului Național pentru implementarea Pactului european pentru migrație și azil. Să nu ne confruntăm cu încălcări ale drepturilor omului sau cu evadări din aceste centre. Acolo unde se întâmplă, să se aplice drastic legile și să se angajeze răspunderi și sancțiuni severe”, a mai transmis Predoiu.