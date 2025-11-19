Cătălin Predoiu, despre deficitul de personal din MAI: "Am recrutat cam 6.000 de oameni pe an, dar lipsesc 30.000 în total"

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Foto: Hepta

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a vorbit despre situaţia din Minister şi problema deficitului de personal. "În MAI e o situație foarte complicată din punct de vedere al resurselor umane. Lucrăm cu deficit de aproximativ 23%, adică 125.000 de oameni fac munca a 140.000", a spus el, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

"Noi am luat niște măsuri, s-au mai ameliorat lucrurile în ultimii ani, am recrutat cam 6.000 pe an și avem lipsă de aproximativ 30.000 de oameni. Unde am 7 polițiști ar trebui să am 10, ca să îndeplinim și nivelul de siguranță, și condițiile normale de muncă, pentru că MAI face munca a 140.000 de oameni cu 125.000.

Am realizat că numai prin tehnologizarea accelerată am putea suplini deficitul de personal și ne-am uitat la ce țări au experiență. În zona Golfului, pe afaceri interne, s-a ajuns la un nivel de digitalizare accelerat și am cerut materiale, ne-am uitat la experiență. Din acest dialog diplomatic am primit o invitație din partea MAI și a viceprim-ministrului Arabiei Saudite, care ne-a oferit onoarea unei întâlniri și o discuție aplicată cu specialiștii.

În MAI e o situație foarte complicată din punct de vedere al resurselor umane. Lucrăm cu deficite de aproximativ 22-25%. Trebuie analizat foarte atent, dar nu la modul pompieristic; trebuie făcută o analiză atentă a ceea ce înseamnă ordine și siguranță publică, iar în ceea ce privește destabilizarea, trebuie văzute care sunt avantajele. Noi avem o altă vulnerabilitate: aproximativ 16.000 de cadre care se pot pensiona, dintre care aproximativ 10.000 au parcurs deja procedurile.

Dacă vor simți că lucrurile nu vor fi bune, s-ar putea să iasă din sistem, ori o astfel de instituție, odată destabilizată, va fi foarte greu de stabilizat. Eu vă spun că atunci când luăm o decizie trebuie să ne uităm la toate aspectele și am insistat să aibă loc o discuție aplicată în coaliție", a spus Predoiu.

El subliniază că MAI luptă zilnic "în războiul asimetric" care se petrece "în interior", iar Ministerul "livrează siguranță publică peste media europeană".

"Acest război asimetric se petrece în interior. MAI este o armată care luptă zilnic. Avem 30.000 de oameni zilnic în stradă, mulți își riscă viața și se duc la acțiuni într-un dispozitiv incomplet. Sunt lucruri despre care nu vorbim, pentru că nu e nici prea bine să vorbim. Ceea ce s-a demonstrat în ultimul an este că își fac treaba și merită tot respectul.

Este un minister care livrează siguranță publică peste media europeană la granița de est a Europei. În anii care vin, aceste presiuni pe zona de război asimetric vor crește. Nu vreau să vă lansez în speculații militare, dar cert este că în interior dezinformările se vor accentua, atacurile cibernetice la fel, crima organizată poate fi instrumentalizată. Toate lucrurile astea sunt provocări pe care MAI le abordează zilnic, oamenii sunt zilnic într-un război chiar dacă nu e clasic. Și atunci, când luăm o decizie, trebuie să ne uităm la toate astea și trebuie să explicăm publicului. Nu e vorba de favoritism sau de a privilegia pe cineva, ci de a lua o decizie corectă în interesul siguranței tuturor", a adăugat el.