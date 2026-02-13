Cătălin Predoiu, întâlnire de lucru cu însărcinatul cu afaceri al SUA: "Statele Unite sunt principalul partener strategic al României”

Cătălin Predoiu a transmis că SUA reprezintă principalul partener strategic al României. FOTO: MAI

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit vineri cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri în cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, potrivit unui comunicat de presă.

Cei doi au apreciat drept excelentă cooperarea derulată de Ministerul Afacerilor Interne cu autoritățile americane și au evidențiat angajamentul pentru continuarea și consolidarea acesteia, atât la nivel strategic cât și la nivel tehnic, prin realizarea de contacte permanente și dialog direct și deschis.

“A fost subliniată importanța continuării activităților desfășurate în colaborare cu accent pe combaterea criminalității organizate transfrontaliere, sub toate formele sale de manifestare. O atenție deosebită este acordată, în continuare, securității frontierelor, combaterii migrației ilegale sau a criminalității cibernetice, teme de interes prioritar pentru autoritățile de la Washington și București. Obiectivul comun de asigurare a securității cetățenilor celor două state stă la baza relației bilaterale de cooperare”, precizează MAI.

Cătălin Predoiu a transmis că SUA reprezintă principalul partener strategic al României și un aliat de încredere, cu care se va colabora în aceeași manieră consolidată pentru identificarea unor răspunsuri comune la prioritățile de pe agenda bilaterală de lucru.

De aseenea, Cătălin Prediu a evocat intenția de dezvoltare, pe viitor, a potențialului de cooperare existent, prin identificarea de noi oportunități subsumate domeniului afacerilor interne.

Discuțiile au evidențiat, totodată, interesul și angajamentul comun pentru consolidarea Parteneriatului Strategic, cu accent pe dimensiunea de securitate și necesitatea unor eforturi conjugate pentru a răspunde eficient provocărilor subsumate actualului context geopolitic.