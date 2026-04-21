Ce a răspuns Cătălin Predoiu când a fost întrebat dacă ar accepta să fie nominalizat de Nicuşor Dan ca prim-ministru

Ministrul de Interne Cătălin Predoiu. Sursă foto: Agerpres

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, marţi, că nu s-a discutat în PNL despre varianta în care el să preia funcţia de premier de la Ilie Bolojan. Întrebat dacă ar accepta postul de prim-ministru în scenariul în care preşedintele Nicuşor Dan l-ar propune, pentru a face un compromis, Predoiu a răspuns: "De-a lungul timpului, toate mandatele pe care le-am primit, au fost fie de la premier, când nu aveam calitate de membru de partid, eram tehnocrat, fie de la PNL, când aveam calitate de membru de partid. Aşa va rămâne situaţia şi în viitor. Deci nu se pune problema de a ieşi în afara unei decizii de partid".

Cătălin Predoiu a participat, marţi, la conferinţa de presă în care Ilie Bolojan a anunţat că va începe negocierile pentru un guvern minoritar cu USR, UDMR și cu grupul minorităților. Prim-ministrul nu a spus categoric dacă va negocia pe viitor și cu parlamentarii din Opoziție, dar a lăsat de înțeles că va purta discuții pentru ca o eventuală moțiune de cenzură împotriva sa să nu treacă.

(dacă PNL va decide că dvs. sunteţi variantă de compromis, aţi putea accepta?) Nu cred că se pune această problemă, cel puţin în acest moment şi pe termen lung de aici înainte. Dacă vreţi să fiu şi mai precis, eu cred că nu e cazul în acest moment să discutăm de aşa ceva. Deci este exclus, nu s-a discutat acest lucru în partid", a declarat Cătălin Predoiu.