Ce glumă a făcut Nicușor Dan despre consilierii săi: "Mi-au pregătit un discurs începând cu secolul 13"

Președintele României a făcut o glumă în deschiderea discursului pe care l-a susţinut, luni, la Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România. "Știți, colegii mi-au pregătit un discurs care vorbește de cooperarea română-germană începând cu Secolul 13. Dar o să mă rezum la ultimii 30 de ani și la ce este relevant pentru viitor", a afirmat Nicuşor Dan, zâmbind.

În continuare, liderul de la Cotroceni a apreciat că Germania este principalul investitor în România:

"Ce e important, și apreciem asta - Germania este principalul investitor străin în România, 17 miliarde de euro, 235.000 de români care sunt angajați în companii germane - câteva exemple, 20.000 la Aumovio, 10.000 la Bosch, și așa mai departe - în domenii de expertiză, electronice senzor, microelectronică, componente de precizie, inclusiv, și asta este foarte important, în zona de cercetare și inovație.

Acum suntem într-un context pe care nu ni l-am dorit, dar suntem nevoiți să creștem în Europa industria de apărare în mod accelerat și această necesitate poate să reprezinte o oportunitate pentru economia noastră și pentru colaborarea între România și Germania.

De exemplu, Rheinmetall, fabrica de pulberi, este o investiție, dar această investiție va avea nevoie de lanțuri de aprovizionare care vor fi locale și va duce la un transfer de tehnologie și know-how în piața de România. Deci nu vorbim de relocare, vorbim de construirea comună de capabilități, și cred că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în zona de industria de apărare în Europa de Sud-Est", a declarat Nicușor Dan.

Președintele România a vorbit despre tradiţia României în acest domeniu:

"De ce? În primul rând, pentru că are o tradiție. Asta înseamnă că există oameni, chiar dacă companiile noastre, care vin dintr-o epocă în care România producea și exporta mult, chiar dacă aceste companii în momentul de față poate că nu sunt în situația cea mai fericită, totuși ele au oameni care au încă o expertiză care poate să fie folosită și, spuneam mai devreme, acei 235.000 de oameni dovedesc că în România avem oameni calificați pentru ce e nevoie pentru industria de apărare.

Asta este istoria. Apoi intrăm într-o zonă de industrie de apărare care necesită tot mai multă tehnologie, și, din nou, aici România stă destul de bine, pentru că școala noastră produce oameni. Apoi, așa s-a întâmplat în cooperarea specială româno-germană, dar în general în industria românească s-a dezvoltat zona de automotive, și vedem că parte din problemele pe care le pune azi industria de apărare au soluții foarte asemănătoare cu cele care au fost deja dezvoltate în industria de automotive.

Apoi, pentru toate investițiile necesare în facilități noi, nu este nevoie să pornim de la zero. Toate acele companii din România comunistă au toate utilitățile și toate condițiile geografice, de protecție, de care au nevoie pentru a începe de la niște condiții care sunt deja îndeplinite.

Deci avem o oportunitate de colaborare, și de asta mă bucur că acest eveniment are loc, în condițiile în care know-how, o investiție și o abordare nouă pot să revitalizeze foarte repede oportunitățile industriei românești de apărare. Și avem și banii, Programul SAFE și toate cele care vor urma vor stimula acest tip de producție".