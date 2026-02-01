Ce se întâmplă cu investițiile din PNRR în 2026. Minister: Ne concentrăm pe proiecte ce pot fi terminate până în august

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Instituția spune că România a atras 7 miliarde din cele 31 alocate țării noastre prin Politica de Coeziune în perioada 2021 - 2027. Foto: Hepta

Anul 2026 va fi decisiv pentru finalizarea reformelor și investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar Romania se va concentra pe proiectele care pot fi finalizate până în luna august, anunță Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), citat de Agerpres.

În urma revizuirii PNRR, toate țintele și jaloanele rămase de îndeplinit au fost distribuite în trei cereri de plată - CP4, CP5 și CP6.

"România a adoptat o abordare realistă, luând în considerare fezabilitatea implementării investițiilor, și se va concentra pe proiectele care pot fi finalizate până în august 2026", precizează MIPE, care adaugă că, în acest moment, nu este prevăzută lansarea unor noi apeluri de proiecte pentru anul curent.

În context, MIPE argumentează că implementarea PNRR a fost marcată de o serie de dificultăți administrative.

MIPE vizează în 2026 contractarea integrală a sumelor disponibile prin Politica de Coeziune

În ceea ce privește Politica de Coeziune, ministerul arată că vizează, pentru anul în curs, contractarea integrală a fondurilor disponibile.

"Printre prioritățile MIPE în anul 2026 se află lansarea întregii alocări disponibile pentru programele 2021- 2027, ceea ce, împreună cu un proces rapid de evaluare a proiectelor, va determina contractarea acestora și, implicit, generarea de cheltuieli care pot fi solicitate spre rambursare Comisiei Europene, având în același timp un impact real asupra dezvoltării socio-economice a României", arată instituția.

Potrivit datelor ministerului, proiectele contractate și cele aflate în curs de contractare însumează 100% din alocarea Uniunii Europene aferentă programelor 2021-2027, ceea ce creează premisele absorbției tuturor fondurilor alocate României prin Politica de Coeziune.

MIPE precizează că, până în prezent, în cadrul programelor finanțate prin Politica de Coeziune 2021-2027, nu au fost dezangajate sume, întrucât valoarea cererilor de plată transmise Comisiei Europene a acoperit necesarul de cheltuieli, iar cererile de plată estimate pentru anii următori acoperă riscul de dezangajare automată a fondurilor.

România a primit 10,7 miliarde de euro prin PNRR și a atras ceva mai mult de 7 miliarde din cele 31 alocate prin Politica de Coeziune

Totodată, ministerul reamintește termenele-limită pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri europene: "Data limită a eligibilității cheltuielilor și, implicit, a finalizării proiectelor este 31 decembrie 2029, respectiv până la 31 decembrie 2030, în anumite condiții, conform regulamentelor europene."

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, România a primit în total 10,72 miliarde euro, din care 6,4 miliarde euro pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă și 4,32 miliarde euro pentru componenta de asistență financiară rambursabilă.

Suma include prefinanțarea și sumele încasate aferente Cererilor de plată nr. 1 și nr. 2 și parțial Cererii de plată nr. 3, reprezentând aproximativ 50,08% din valoarea PNRR.

Pentru Politica de Coeziune 2021-2027, sumele totale primite de la Comisia Europeană până la finalul anului 2025, reprezentând prefinanțări și rambursări, se ridică la aproximativ 7,22 miliarde euro, respectiv circa 23,3% din alocarea Uniunii Europene aferentă programelor.

Alocările dedicate României din fondurile europene aferente Politicii de Coeziune în perioada 2021 - 2027 însumează 30,98 miliarde euro.