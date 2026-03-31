Ce spune Bogdan Ivan despre ieșirea PSD de la guvernare: „Să nu ne antepronunţăm. Decizia nu o ia Sorin Grindeanu”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), a declarat, marți, că decizia de a ieși de la guvernare nu îi aparține nici lui, nici președintelui PSD Sorin Grindeanu, ci celor 5.000 de membri ai partidului. „Haideţi să nu ne antepronunţăm”, a adăugat ministrul, referitor la votul pe care îl vor da social-democrații în 20 aprilie. Întrebat, de asemenea, dacă va demisiona în cazul în care PSD decide să iasă de la guvernare, Ivan a spus că el nu a ajuns în funcție „pe persoană fizică” și va rămâne în echipa PSD.

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că, după votul din PSD din 20 aprilie, sunt trei variante posibile: rămânerea în actuala formulă de guvernare, trecerea în opoziţie sau o reconfigurare a Coaliţiei. Bogdan Ivan a îndemnat la răbdare.

„Haideţi să nu ne antepronunţăm în momentul de faţă referitor la decizia pe care nu o ia Bogdan Ivan, nu o ia Sorin Grindeanu, ci o iau cei 5.000 de colegi din Partidul Social Democrat în 20 aprilie referitoare la viitorul guvernării. E foarte simplu. Haideţi să stăm până în 20 aprilie. Până atunci, până-n ultima clipă, muncim (...) despre zona politică, după 20 aprilie, după ce vom avea consultarea foarte largă, vom spune exact încotro ne îndreptăm”, a declarat Ivan, prezent la conferinţa regională „The Economist Romania Government Roundtable”.

Referitor la o eventuală demisie, ministrul a precizat că va decide în funcţie de poziţia partidului.



„Asta e altă discuţie, dacă vorbim despre acest scenariu în care PSD nu se mai regăseşte în actuala configuraţie guvernamentală, este evident că eu, fiind parte a echipei mele şi lider al partidului în calitatea de prim-vicepreşedinte, o să lucrez cu echipa mea. Pentru că eu nu am ajuns aici pe persoană fizică, ci am ajuns în numele echipei PSD şi a milioanelor de oameni care şi-au pus speranţă în acest partid.

(...)Noi suntem la guvernarea pentru a aduce stabilitate, pentru a aduce dezvoltare economică, pentru a reduce impactul negativ asupra României şi economiei româneşti a acestor evenimente internaţionale din Orientul Mijlociu şi eu sunt echipă cu Partidul Social Democrat şi mergem împreună până la capăt în funcţie de ceea ce vom decide", a transmis ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Din ce în ce mai mulți lideri social-democrați au declarat că nu își doresc să mai rămână la guvernare dacă Ilie Bolojan, președintele PNL, rămâne în funcția de prim-ministru. În replică, Bolojan le-a transmis că nu mai are „energie” să se ocupe de atacurile din PSD și dacă aceștia generează o criză politică trebuie „să și-o și asume”.