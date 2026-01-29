Ce spune Nicușor Dan despre crima din Cenei, comisă de trei minori: "Două probleme generale atacă tinerii"

Crima din Cenei a fost comisă de doi minori de 15 ani și unui de 13 ani care, potrivit legii, nu poate răspunde penal. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, joi seară, într-un interviu la Digi 24, în legătură cu crima din Cenei, în care doi adolescenți de 15 ani și unul de 13 ani și-au omorât un coleg, într-un act premeditat, plin de cruzime.

"Cum vă simțiți că în România trei adolescenți și-au asasinat un prieten după ce au plănuit asta?", este întrebarea adresată președintelui.

"Este ceva absolut regretabil. Daca punem în context, vedem că România nu e singulară. Este un fenomen și vedem că sunt două probleme generale care atacă tinerii: drogurile și înstrăinarea, sau lipsa de apartenență la o comunitate și lipsa de contact dintre părinți și copii", a răspuns Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Mai avem de lucur pentru a-i scoate pe copii din fața calculatorului

"Trebuie să avem un răspuns cât mai adecvat. Pe chestiunea consumului de droguri s-au făcut pași. Dar, legat de cum să facem ca tinerii de vârsta asta să iasă din fața calculatorului, să aibă niște preocupări, să se simtă mai aproape de societate - aici mai avem de lucru.

Este un caz izolat, în primul rând, la vârsta asta. Nu avem un fenomen.

Până la judecarea acestui caz, statul român trebuie să ia acele măsuri provizorii.

Statul român face niște progrese în a proteja provizoriu victima până la faza de proces penal, dar și aici e mult de optimizat", a continuat el, referindu-se, de astă dată, la cazurile de femicid, în creștere în România.

Președintele CJ Timiș: Angajații DGASPC nu pot îngriji criminali minori

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, a afirmat, miercuri, că "delincvenţii, minori sau adulţi, nu pot fi trataţi în regim de asistenţă socială".

El s-a referit la crima de la Cenei, Timiș, la care a participat şi un minor de 13 ani, care nu va răspunde penal din cauza vârstei.

Simonis susține că "nu pentru astfel de situații sunt pregătiţi oamenii care lucrează la DGASPC" și adaugă că "nimeni nu are curaj să o spună".

"Criminalii, delincvenţii, minori sau adulţi, nu pot fi trataţi în regim de asistenţă socială. Nu pentru asta sunt pregătiţi oamenii aceştia. Nimeni nu are curaj să o spună. Toată lumea fuge de răspundere. O să facem noi ce e de făcut. Dar nu e treaba noastră (...)

Nu vreau să mă pronunţ definitiv, dar avem un caz care se pare că a fost plănuit, o crimă premeditată, gândită cu săptămâni înainte, cu tentative de a masca locul crimei.

Asta nu este o minte pierdută care să nu aibă discernământ, din punctul meu de vedere. Acest tip de infracţiune, chiar infantilă, nu poate fi tratată cu asistenţă maternală sau asistenţă socială.

Noi nu avem centre-închisori. Consiliul Judeţean Timiş şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nu au închisori, nici pentru copii, nici pentru adulţi.

Nu acesta este rolul lor. Noi facem asistenţă socială. Ori, acest om nu de asistenţă socială are nevoie.

Asistenţa socială se face cu terapeuţi, cu doctori, cu asistente, cu infirmieri. Ori, oamenii aceştia nu pot îngriji criminali, chiar dacă sunt minori", a spus Alfred Simonis în şedinţa CJ Timiş.