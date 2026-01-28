Autoritățile române sunt complet depășite de crima din Cenei. Președintele CJ Timiș: „Angajații DGASPC nu pot îngriji criminali minori”

Legislația din România nu e pregătită pentru criminali minori. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, a afirmat, miercuri, că „delincvenţii, minori sau adulţi, nu pot fi trataţi în regim de asistenţă socială”, referindu-se la crima de la Cenei, în care a fost implicat şi un minor de 13 ani, care nu răspunde penal pentru moartea lui Mario, din cauza vârstei. El spune că „nu pentru asta sunt pregătiţi oamenii” care lucrează la DGASPC și că „nimeni nu are curaj să o spună”.

„Criminalii, delincvenţii, minori sau adulţi, nu pot fi trataţi în regim de asistenţă socială. Nu pentru asta sunt pregătiţi oamenii aceştia. Nimeni nu are curaj să o spună. Toată lumea fuge de răspundere. O să facem noi ce e de făcut. Dar nu e treaba noastră asta (...).

Nu vreau să mă pronunţ definitiv, dar avem un caz care se pare că a fost plănuit, o crimă premeditată, gândită cu săptămâni înainte, cu tentative de a masca locul crimei. Asta nu este o minte pierdută care să nu aibă discernământ, din punctul meu de vedere. Acest tip de infracţiune, chiar infantilă, nu poate fi tratată cu asistenţă maternală sau asistenţă socială.

Noi nu avem centre „închisori”. Consiliul Judeţean Timiş şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nu au închisori, nici pentru copii, nici pentru adulţi. Nu acesta este rolul lor. Noi facem asistenţă socială. Ori acest om nu de asistenţă socială are nevoie. Asistenţa socială se face cu terapeuţi, cu doctori, cu asistente, cu infirmieri. Ori oamenii aceştia nu pot îngriji criminali, chiar dacă sunt minori”, a spus Alfred Simonis în şedinţa CJ Timiş.

„Este prima crimă din România comisă de un minor sub 14 ani”

El a arătat că legea trebuie să fie adaptată, astfel încât vârsta de la care intervine răspunderea penală să fie scăzută.

„Este prima crimă din România comisă de un minor sub 14 ani. Nu există alt caz. Legea trebuie să se aplice şi să se adapteze întotdeauna societăţii.

Evident că după acest caz, care a cutremurat nu doar ţara noastră, lucrurile vor trebui îndreptate, vârsta de răspundere penală va trebui scăzută şi poate, ceva ce am insistat cât am fost în Parlament, să nu punem o cifră, un buletin sau o vârstă ca prag pentru răspundere de orice tip.

Analiza şi expertiza făcute de specialişti pot spune dacă un copil de 12 ani este suficient de matur încât să gândească şi dacă unul de 17 ani, nu, de exemplu, dacă are sau nu discernământ. (...). Toată lumea se aşteaptă ca DGASPC, care face asistenţă socială, să trateze delincvenţi”, a detaliat Alfred Simonis.

La 13 ani, e acuzat că a ucis, incendiat şi îngropat un băiat de 15 ani

Doi tineri au fost arestaţi preventiv vinerea trecută, după ce, alături de un minor în vârstă de 13 ani, care nu răspunde penal, ar fi ucis, incendiat şi îngropat un băiat de 15 ani. Aceştia sunt acuzaţi de procurori de omor calificat, respectiv profanare de cadavre.

Crima, care a avut loc în contextul unui plan prestabilit, făcut în urmă cu o lună, a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie în localitatea Cenei din judeţul Timiş. Băiatul a murit după ce a fost lovit în mod repetat cu o toporişcă şi cu un cuţit. Ulterior, cei trei au profanat cadavrul victimei, dându-i foc, şi l-au îngropat în spatele grădinii.

Potrivit legii, DGASPC Timiș trebuie să decidă ce se întâmplă cu Mario: Suspectul de 13 ani a fost lăsat în familie, „sub supraveghere specializată”

În cazul celui de-al treilea participant la comiterea faptei, având în vedere că nu a împlinit vârsta de 14 ani şi nu răspunde penal, a fost sesizată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.

Legea spune că, în acest caz, măsurile care se vor lua în ceea ce îl privește pe Mario intră în responsabilitatea DGASPC Timiș. Reprezentanții instituției au dispus, până acum, măsura supravegherii specializate în familie. Măsura nu presupune separarea copilului de familie, acesta urmând să rămână în mediul familial, sub monitorizarea autorităților.

Peste 250.000 de români au semnat petiția online intitulată „Legea Mario”, care a fost inițiată după uciderea lui Mario Berinde, un adolescent de 15 ani din Cenei, Timiș. Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat marți seara, la Antena 3 CNN, că, indiferent dacă această lege ar fi adoptată, minorului tot nu i s-ar aplica această nouă reglementare, pentru că la data faptei nu exista această măsură.

Crima de la Cenei: Sute de elevi și părinți au protestat la Timișoara cerând „Dreptate pentru Mario!”

În jur de patru sute de elevi și părinți au protestat, marți, în Piața Operei din Timișoara, cerând 'Dreptate pentru Mario!', băiatul de 15 ani din Cenei ucis de alți doi minori de aceeași vârstă, la care a participat și un băiat de 13 ani.

Ei au cerut adoptarea de către Parlament a unei legi (Legea Mario, n.r.) care să extindă vârsta de răspundere penală în astfel de cazuri și sub limita de 14 ani, cât prevede acum legea.

„Nu e normal ca o persoană care a participat la o crimă, mai ales cu o astfel de cruzime, să rămână în libertate doar pentru că are 13 ani și legea actuală nu îl pedepsește pentru că nu are 14 ani. Cerem siguranță pentru copiii noștri în școli și în comunitate. Circulă droguri peste tot și măsurile sunt insensibile, aproape neobservate, împotriva consumatorilor și a traficanților de droguri”, a spus unul dintre părinți.

Copiii au afirmat că nu se simt în siguranță în școli de mult, nici pe stradă, iar consilierii psihologi din școli sunt mai mult „decorativi”.

„Nu ne simțim în siguranță. În școli știm că sunt colegi consumatori de droguri, nu știm ce fel de substanțe, dar sunt. Este violență foarte multă în școli, unii colegi chiar au nevoie de consult, cel puțin psihologic dacă nu chiar psihiatric. Amenință, bat. Consilierii psihologi din școală sunt mai mult decorativ”, a declarat, pentru Agerpres, unul dintre tinerii participanți la protest.

După ce au scandat în Piața Operei, participanții au plecat în marș spre Catedrală, apoi au revenit.

Protestul a fost anunțat pe rețelele de socializare, dar a fost autorizat și păzit de jandarmi. Nu s-au semnalat incidente.

Duminică, numeroși localnici din Sânmihaiu Român, unde locuiesc bunicii băiatului de 13 ani din Cenei, au protestat, cerând ca minorul implicat în crimă să fie scos din comunitatea lor și să fie pedepsit.