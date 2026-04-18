Cele cinci scenarii după plecarea PSD din Guvern. Într-unul singur Bolojan rămâne premier, ultimul înseamnă alegeri anticipate

Premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, care vrea să-l înlăture de la conducerea guvernului. Foto: Hepta

Cele cinci scenarii posibile după ce PSD a provocat criza în urma căreia speră să-l înlăture pe Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru includ alegerile anticipate și variante cu premier tehnocrat, arată o analiză Antena 3 CNN.

Cele cinci scenarii arată astfel:

1. Guvern minoritar PNL - USR cu sau fără UDMR, cu Ilie Bolojan prim-ministru în continuare.

Pentru a putea fi învestit, un astfel de guvern trebuie să primească voturi fie de la PSD, fie de la AUR.

Însă PSD a exclus să voteze un guvern minoritar.

Acest scenariu este considerat în mediile politice o variantă "de avarie" pentru Ilie Bolojan.

2. Guvern în formula coalției actuale, PSD, PNL, USR și UDMR, dar cu un alt premier decât Ilie Bolojan. PSD l-ar vrea pe Cătălin Predoiu, actual ministru liberal de Interne.

La un moment dat, s-a vehiculat și varianta cu Alexandru Nazare prim-ministru.

Nazare este ministru de Finanțe în cabinetul actual.

3. Guvern PSD, PNL, USR, UDMR cu premier tehnocrat. Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, într-un interviu la Realitatea FM, dacă ar numi un premier tehnocrat.

Întrebarea a fost pusă în contextul crizei din coaliția guvernamentală.

Nicușor Dan: Nu voi numi niciodată un premier PSD susținut de o majoritate PSD - AUR

La un anumit moment, când va depinde de mine, voi voi veni cu o soluție echilibrată, fără discuție. Ce înseamnă o soluție echilibrată? Un premier tehnocrat, spre exemplu? O soluție care să realizeze ceea ce am spus că trebuie să facem în 2025 2028, să avem o coaliție de guvernare pro-occidentală care să ducă cât mai bine țara asta.

"În acest moment, este o dispută între două partide din coaliție. Asta pot să constat, iar ce se va întâmpla mai departe depinde de aceste partide din coaliție și nu de mine. La un anumit moment, când va depinde de mine, voi voi veni cu o soluție echilibrată, fără discuție", a spus șeful statului.

"Ce înseamnă o soluție echilibrată? Un premier tehnocrat, spre exemplu?", a fost el întrebat.

"O soluție care să realizeze ceea ce am spus că trebuie să facem în perioada 2025 - 2028: să avem o coaliție de guvernare pro-occidentală care să ducă țara asta cât mai bine", a răspuns el.

4. Guvern PNL - USR - UDMR cu premier tehnocrat, dar votat de Partidul Social Democrat, chiar trecut în opoziție.

Ca și în cazul primului scenariu, problema cu această variantă este că liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că formațiunea sa nu va vota un guvern minoritar.

De asemenea, Grindeanu a spus insistent că PSD nu va face alianță cu AUR. Varianta unui premier al unei majorități AUR - PSD a fost exclusă și de președintele Nicușor Dan în interviul de la Europa FM.

"Aici pot să vă dau un răspuns foarte ferm. Pentru că pentru ca lucrul ăsta să se întâmple (guvern PSD - AUR, n.r.), ar trebui ca președintele, adică eu, să numească un premier PSD care să îmi spună că va avea o susținere PSD - AUR. Iar asta eu nu voi face niciodată", a avertizat șeful statului.

5. Ultima variantă, considerată cel mai puțin probabilă în acest moment, este a alegerilor anticipate.