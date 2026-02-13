Ciolacu acuză INS că a „coafat” datele ca să arate o recesiune tehnică în 2024, când era el premier. Insistă că era creștere economică

Fostul premier al României, actual președinte al Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu. Sursa foto: Hepta

Fostul premier al României, actual președinte al Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a acuzat vineri Institutul Național de Statistică (INS) și guvernul Bolojan că ar fi manipulat datele economice pentru anul 2024, când era el prim-ministru, transformând o „creștere economică” în recesiune tehnică.

Într-o postare pe rețelele sociale, Ciolacu susține că modificările urmăresc estomparea problemelor economice din mandatul său de premier și califică situația drept „cea mai grosolană manipulare a statisticii”.

El subliniază că scăderea economică din ultimul trimestru al anului 2025, de aproape 2%, este de patru ori mai mare decât estimările analiștilor și că românii resimt deja efectele prin creșterea prețurilor, dificultăți în accesul la servicii publice și falimente ale firmelor.

Fostul premier îl critică și actualul șef al guvernului, Ilie Bolojan, și pentru că ar prezenta creșterea economică estimată pentru 2025 ca fiind realizarea sa, deși, potrivit lui Ciolacu, aceasta se bazează în mare parte pe avansul din primele două trimestre ale anului, când actualul prim-ministru „doar făcea figurație la Cotroceni” (n.r. când Ilie Bolojan era președintele interimar al României).

Postarea include și un clip cu Bolojan din 2018, pe vremea când conducea administrația din Oradea, pentru a evidenția, susține Ciolacu, „atitudinea sa față de angajați și cetățeni”.

Până în prezent, INS și guvernul nu au oferit nicio reacție oficială la acuzațiile fostului premier.

Mesajul integral transmis de Marcel Ciolacu Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan! Acestea este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier, după ce scăderea economiei din ultimul trimestru, de aproape 2%, este de patru ori mai mare decât așteptările tuturor anailiștilor. Dacă ieri, marii influenceri economici de dreapta susțineau că se așteaptă la o mică corecție, azi veți vedea titluri de genul „pentru actuala scădere a economiei nu e de vină Bolojan, ci tot Ciolacu‟! Sunt convins, însă, că românii nu mai pot fi prostiți cu cifre. Ei văd prețurile din magazine, văd cum veniturile nu mai pot ține pasul cu costul vieții, văd cum tot mai multe firme trag obloanele și cum în spitale și școli se înmulțesc situațiile de criză. Ipocrizia absolută este că Bolojan se laudă cu creșterea economică de 0.6% pe 2025, deși nu are vreun merit. Totul are la bază numai avansul din primele două trimestre din an – când el doar făcea figurație la Cotroceni. Următoarele două trimestre i se datorează exclusiv, iar acestea sunt echivalente cu recesiunea. Acestea este efectul marilor reforme ale lui Bolojan – tăiem tot, nu contează viețile oamenilor! De fapt, acesta este modelul Bolojan nu de acum, ci din ultimul deceniu. Pentru cine vrea să vadă adevărul, am atașat un clip cu atitudinea lui Bolojan, din 2018, pe când era baronul absolut din Oradea și îi trata pe medicii de acolo ca pe niște sclavi. Acum, singura diferență este că aplică același model, „fără excepții‟, pentru toți românii, evitându-i cu grijă doar pe cei foarte bogați și multinaționalele. În cazul lor, premierul găsește mereu resurse nelimitate de empatie.