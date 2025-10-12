Ciprian Ciucu anunță că „probabil” alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate: „Mi se pare inacceptabilă această urzeală”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că „cel mai probabil” alegerile pentru Primăria Capitalei vor fi amânate pentru primăvară, deoarece luni nu va avea loc ședința Coaliției în care trebuia să fie tranșată această chestiune spinoasă pentru PSD, PNL și USR. Primarul Sectorului 6, care nu a exclus o eventuală candidatură la Primăria Capitalei, a spus că scrutinul va fi amânat din cauza amenințărilor PSD cu ruperea Coaliției de guvernare, relatează Agerpres.

Săptămâna trecută, Coaliția de guvernare a agreat o întâlnire în care să fie stabilită data alegerilor pentru alegerile pentru Primăria municipiului București. Ședința nu va mai avea loc, potrivit prim-vicepreședintelui PSD.

„Înţeleg că mâine nu avem o întâlnire a partidelor din Coaliţie, aşa cum am agreat săptămâna trecută. În această situaţie, cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales, cu legitimitatea populaţiei, în Capitala României”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Ciprian Ciucu a acuzat PSD că vrea să fie organizate alegeri când îi convine.

„Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă şaradă bine regizată, care a indus ideea că organizarea de alegeri într-o democraţie este ceva negociabil, ceva decis politic. Nu! Într-o democraţie alegerile trebuie să fie predictibile! Nu trebuie organizate doar când îi convine unuia sau altuia. Legea este clară: în X zile de la vacantare, trebuie organizate alegeri. Adică de ce să mai respectăm legea cu alegerile din patru în patru ani, dacă pe această nu o respectăm?”, a scris Ciucu, duminică, pe Facebook.



El a afirmat că nu spune aceste lucruri pentru că îl interesează să fie primar general şi că nu a început „nicio campanie”. Ciprian Ciucu nu și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei, afirmând însă că nu o exclude.



„Nu este despre asta. Nu vânez în general funcţii (deşi despre cele alese nu poate fi vorba despre vânătoare de funcţii) şi nu este despre intenţia mea de a candida sau nu la Primăria Municipiului Bucureşti. Şi nu o să vorbesc acum nici despre legitimitatea unei astfel de candidaturi. Nu am început nicio campanie. (...)

Avem nevoie de alegeri la Bucureşti pentru că Bucureştiul şi România au nevoie în această perioadă de un primar legitim, de un simbol al democraţiei liberale! Mai ales în aceste vremuri tulburi, în care mulţi primari ai capitalelor europene şi ai marilor oraşe rămân redute ale democraţiei liberale şi ale pluripartitismului (arestaţi sau nu de preşedinţi autoritari sau populişti)”, a continuat acesta.

Atât președintele Nicușor Dan, cât și premierul Ilie Bolojan au declarat că și-ar dori ca alegerile pentru București să aibă loc cât mai rapid, însă ambii au atras atenția că nu trebuie forțat scrutinul cu prețul ruperii Coaliției. În timp ce PNL și USR și-au dorit ca alegerile să aibă loc în această toamnă și chiar cochetează cu ideea unui candidat comun care le-ar oferi șanse mai mari de câștig, social-democrații vor ca alegerile să aibă loc în primăvara anului 2026 și au amenințat că vor ieși de la guvernare dacă PNL și USR fac o alianță în această cursă electorală.