Ciprian Ciucu, replică pentru Parchetul General, în scandalul rușilor cu acte românești: “Nu vreau să iau gloria procurorilor”

3 minute de citit Publicat la 23:25 24 Noi 2025 Modificat la 23:25 24 Noi 2025

Ciprian Ciucu spune că a sesizat încă din decembrie 2024 autoritățile despre rețeaua rușilor cu documente românești false. Foto: Agerpres

O dispută a apărut luni între Parchetul General care anchetează cazul a sute de cetățeni ruși, care au obținut documente de identitate românești în mod fraudulos, și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a anunțat că ancheta a pornit în urma demersurilor sale. Acest fapt a fost infirmat însă de procurori.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Ciprian Ciucu a transmis că “nu vrea să ia gloria procurorilor”, dar a insistat că a sesizat cazurile autorităților după neregulile constatate la Evidența Populației din Sectorul 6.

Ancheta procurorilor vizează sute de ruși, care se dădeau ucraineni sau moldoveni afectați de război, pentru a obține cărți de identitate falsă de la Evidența Populației. Printre aceștia s-ar afla și infractori periculoși sau oligarhi conectați la interesele Kremlinului, puși pe lista sancțiunilor, potrivit G4media.

Parchetul General a infirmat că ancheta a pornit de la Ciprian Ciucu

După ce informația a ajuns în spațiul public, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a publicat pe Facebook un mesaj video în care spune că destructurarea rețelei de acte de identitate false a fost inițiată la sesizările sale.

”La inițiativa mea a fost demarată cercetarea care a dus la ancheta Parchetului General ce concluzionează că aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești! Astfel, am inițiat destructurarea unei rețele mai vechi care acționa la nivel național”, a spus Ciprian Ciucu.

Cu toate acestea, Parchetul General l-a contrazis pe Ciprian Ciucu, precizând într-un comunicat de presă că nu primarul Sectorului 6 este inițiatorul destructurării acestei rețele.

“Pe rolul instituției noastre au fost deschise, începând din anul 2024, mai multe dosare penale având ca obiect traficul cu acte de identitate false. Unele dintre aceste dosare au fost finalizate prin rechizitoriu sau acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar alte dosare sunt în curs de soluționare. Aceste cauze s-au constituit ca urmare a sesizării din oficiu a organelor de urmărire penală și vizează acțiuni derulate în mai multe localități din România. Niciunul dintre aceste dosare nu are legătură cu instituții publice din sectorul 6”, a transmis Parchetul General.

Ciprian Ciucu susține că ancheta procurorilor s-a extins după sesizările sale

În replică, Ciprian Ciucu a spus la Antena 3 CNN că a făcut plângeri penale în decembrie 2024, după ce a schimbat conducerea Direcției pentru Evidența Populației:

“Nu vreau eu să iau gloria procurorilor. În ianuarie 2024 am schimbat conducerea la Evidența Populației și a început să apară informații că moldoveni și ucraineni erau aduși zi de zi la sediu. Am vrut să văd ce se întâmplă. Au început prin avocați să facă fel de fel de presiuni, inclusiv plângeri prin barou, foarte multe presiuni. Asta ne-a atras și mai mult atenția.

În noiembrie 2024 am dispus colegilor să verifice toate aceste acte de identitate care erau emise în baza unor acte de la alte autorități. La noi veneau pentru buletin. În urma verificărilor, acestea nu aveau corespondență la Autoritatea pentru Cetățenie. Când am aflat acest lucru, i-am dat dispoziție șefului de la Evidența Populației să se ducă și să facă plângere penală la MAI. Ancheta în București a fost extinsă de la această acțiune”, a spus Ciprian Ciucu.

El a precizat că la nivelul întregii țări s-ar afla 7.000 de cazuri de persoane care au obținut în mod fraudulos documente de identitate.

“În țară s-a extins și așa s-a ajuns aici. Dacă sunt acțiuni demarate înainte…am înțeles că la Botoșani au fost anchete deja inițiate, nu pot decât să îi felicit pe procurori. Între timp în instanță am anulat 68 de astfel de acte de identitate. S-a întâmplat la nivel național, e vorba de 7.000 de cazuri”.

Documentele publicate de Ciprian Ciucu

Primăria Sectorului 6 a transmis că în vara lui 2024, conducerea de la DLEP a identificat, la depunerea documentelor pentru transcrierea în limba română a certificatelor de naștere, ordine de cetățenie română care nu păreau a fi conforme. Existau încă din ianuarie 2024 informații că cetățeni moldoveni ucrainieni, ruși erau aduși zi de zi cu autocarul la sediu pentru transcrierea documentelor de stare civile în limba română.

În decembrie 2024, conducerea DLEP Sector 6 l-a anunțat pe primarul Ciprian Ciucu despre această situație. Edilul a dat dispoziție să fie anunțate autoritățile competente. DLEP Sector 6 depus la Poliție plângere penală pentru fals și uz de fals pentru ordine de cetățenie false. Până pe 24 octombrie, tot DLEP Sector 6 a anulat 68 cărți de identitate pe cale administrativă.

Ciprian Ciucu a publicat pe Facebook dovada că polițiștii au deschis un dosar penal în urma sesizărilor făcute de Direcția Evidenței Populației.