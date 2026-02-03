Ciprian Ciucu spune că nu va mai propune majorarea preţului biletelor STB până când nu va avea un plan de la companie

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Hepta

Primarul Bucureştiului, Ciprian Cicu, a declarat, marţi seară, că va încerca să afle direct de ce STB întregistrează pierderi anuale de 1,8 miliarde de lei, după ce propunerea auditului i-a fost respinsă în Consiliul General. "Am cerut conducerilor STB și ADI TPBI să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor și de eficientizare a activității companiei", a afirmat Ciucu.

"Probabil că nu ați mai auzit în ultimii muuulți ani de o eficientizare semnificativă a Societății de Transport București (STB). Nici eu.

Am cerut Consiliului General să mă împuternicească să facem o evaluare, un fel de audit, ca să știm cu toții ce se întâmplă în “cutia neagră STB”.

Practic, cred că trebuie să știm cu toții de ce a ajuns să ne coste transportul public în București 1,8 miliarde de lei pe an. Să știm pe ce se duce acestă sumă echivalentă cu întregul buget al orașului Brașov pe un an.

Doar PNL, USR și REPER au votat pentru ca acest lucru să se întâmple, restul s-au opus. Nu am avut voturile, deci proiectul a picat", a postat Ciucu pe Facebook.

Primarul Capitalei a cerut un plan pentru economii

"Nu am ce face, îmi suflec mânecile și voi încerca să aflu eu direct ce s-a întâmplat și ce se întâmplă la STB prin ședințe cu conducerea STB, cu ADI Transport Public București și cu direcțiile din PMB.

Am cerut conducerilor STB și ADI TPBI să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor și de eficientizare a activității companiei!

Dacă va fi viabil, voi înainta acest plan Consiliului General și Guvernului, îl voi discuta în prealabil cu sindicatele. ÎMPREUNĂ trebuie să evităm insolvența și să îmbunătățim condițiile de transport public pentru bucureșteni", a adăugat Ciprian Ciucu.