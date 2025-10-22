Claudiu Manda îl atacă pe Ilie Bolojan: "Nu mai acceptăm şantajul. Poţi să pleci încotro vrei, nu ne sperii"

"Putem să continuăm lucrurile pe care le-am asumat în programul de guvernare, dar genul acesta necolegial nu este un lucru pe care să ni-l dorim", a spus Manda. Foto: Agerpres

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a declara, miercuri, la conferinţa extraordinară a PSD Dolj care l-a desemnat candidat pentru funcţia de secretar general al partidului la congresul din 7 noiembrie, că PSD nu mai acceptă şantajul premierului Ilie Bolojan, care ameninţă cu plecarea din funcţie "dacă nu faci ca mine". "Poţi să pleci încotro vrei", a spus el, potrivit Agerpres.



Potrivit lui Manda, dacă Bolojan ar demisiona, există un protocol care prevede că PNL poate numi un al premier.



"Nu vrem să mai tăcem şi nu vrem să mai rezonăm cu şantajul: dacă nu faci ca mine, dau repede pe surse că plec din funcţia de prim-ministru. Poţi să pleci încotro vrei, către nord, către sud, este libertatea domniei sale, dar nu ne sperii. Există un protocol, PNL poate să-şi numească un alt prim-ministru, putem să continuăm lucrurile pe care le-am asumat în programul de guvernare, dar genul acesta necolegial nu este un lucru pe care să ni-l dorim", a spus Manda.



El a afirmat că sunt mulţi colegi din partid care întreabă de ce PSD mai stă la guvernare, în condiţiile în care partidul se luptă "cu lozinci sau cu şantaj" din partea partenerilor de guvernare.



"Nu trebuie să le fie ruşine că suntem PSD-işti. Au existat opinii diferite despre drumul pe care trebuie să meargă PSD. Unii spun că opoziţia ar fi fost mai uşoară şi o alegere comodă, însă PSD a ales altceva: responsabilitate, stabilitate şi asumare. Am demonstrat de atâtea ori că se poate: se poate să creştem salariile, pensiile, salariul minim, puterea de cumpărare a românilor. Se poate să facem în acelaşi timp investiţii în autostrăzi, drumuri expres, spitale regionale, infrastructură locală, apă, gaze. Şi s-a putut atunci când PSD a guvernat. Se poate să performăm şi pe plan extern.

Sunt mulţi colegi care ne întreabă de ce mai stăm la guvernare. Şi eu vreau să spun că am tăcut destul, i-am lăsat să ne critice prea mult. Am preluat guvernarea cu primul ministru PSD cu un deficit de 9% şi am predat guvernarea tot cu un deficit de 9%. Dar am arătat că în cadrul acestui deficit se pot face investiţii poate de 10%, că există resurse şi pentru creşterea pensiilor şi vă spun că nu ar trebui să ne fie ruşine cu ce am făcut la nivel guvernamental sau la nivelul administraţiei publice locale. Suntem într-o situaţie în care am demonstrat şi ne luptăm, din păcate, mai degrabă cu lozinci sau cu şantaj.

E foarte simplu să vii cu lozinci 'vrem reformă şi PSD nu vrea reformă', nu e greu să spui că vrei să faci ceva şi PSD este împotrivă, când de fapt PSD doreşte şi modernizarea statului şi reforme, dar doreşte să facem lucrurile aplicat, nu pe picior, nu pe genunchi şi nu sub şantaj", a mai spus Manda.



El a dat şi câteva exemple în susţinerea afirmaţiilor - Ordonanţa 52 sau legea privind pensiile din justiţie.



"Şi sunt lucruri pe care le ştiţi toţi din spaţiul public: cum a venit Ordonanţa 52, în care domnul Bolojan a permis să se citească pe bandă tot felul de modificări şi ne-am trezit că nu există pentru administraţia locală posibilitatea să cumperi hârtie pentru un certificat de naştere, pentru un certificat de deces sau pentru un certificat de căsătorie, că nu mai are nevoie să facă reparaţii, pentru că ei nu înţeleg că dacă există o groapă în asfalt, aceasta este reparaţie, dar bineînţels că au spus «lasă că noi corectăm după». Or genul ăsta de activitate nu arată că sunt profesionişti, ci mai degrabă superficiali, că îşi doresc să facă totul repede şi numai cum vor ei.

Aşa au făcut şi cu asumarea legii pentru modificarea pensiilor în justiţie. Nu au vrut să aştepte avizul de la CSM doar ca să fie el repede primul, deşi eu îl bănuiesc că poate că şi-a dorit să nici nu treacă. Şi atunci mai degrabă nu a vrut să îndeplinească o condiţie formală. Dar el e curajos", a mai afirmat Manda.