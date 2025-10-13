Claudiu Manda vrea să îi ia locul lui Paul Stănescu în PSD și candidează la funcția de secretar general al partidului

Europarlamentarul Claudiu Manda a anunțat luni că va candida la funcția de secretar general al PSD, în echipa lui Sorin Grindeanu. În prezent, secretarul general al PSD este Paul Stănescu. Noua conducere a partidului va fi aleasă în cadrul Congresului PSD, programat pe 7 noiembrie.
„Am acceptat candidatura la funcția de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, cu conștientizarea responsabilității pe care o implică”, a spus Manda într-o postare publicată pe contul său de Facebook.
În opinia lui Claudiu Manda, „viitoarea conducere a PSD trebuie să redobândească încrederea românilor, dar și să găsească cele mai bune soluții de organizare internă, astfel încât să se asigure de participarea la vot a fiecărui simpatizant”.
Înainte de congesul PSD, singurul care și-a anunțat până acum candidatura la șefia partidului este actualul președinte interimar, Sorin Grindeanu. El va trebui să prezinte o listă cu persoanele propuse pentru funcțiile de secretar general, prim-vicepreședinți și vicepreședinți.
La începutul lunii septembrie a exista un conflict pe tema ieșirii PSD de la guvernare, între Sorin Grindeanu și Paul Stănescu.
Actualul secretar general al PSD, Paul Stănescu, a amenințat că social-democrații ar putea ieşi de la guvernare. În replică, președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a intervenit şi a transmis că astfel de decizii nu se iau atât de simplu.