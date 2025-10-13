Claudiu Manda vrea să îi ia locul lui Paul Stănescu în PSD și candidează la funcția de secretar general al partidului

Europarlamentarul Claudiu Manda (s) și actualul secretar general al PSD, Paul Stănescu (centru). Foto: Inquam Photos/George Călin

Europarlamentarul Claudiu Manda a anunțat luni că va candida la funcția de secretar general al PSD, în echipa lui Sorin Grindeanu. În prezent, secretarul general al PSD este Paul Stănescu. Noua conducere a partidului va fi aleasă în cadrul Congresului PSD, programat pe 7 noiembrie.

„Am acceptat candidatura la funcția de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, cu conștientizarea responsabilității pe care o implică”, a spus Manda într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

În opinia lui Claudiu Manda, „viitoarea conducere a PSD trebuie să redobândească încrederea românilor, dar și să găsească cele mai bune soluții de organizare internă, astfel încât să se asigure de participarea la vot a fiecărui simpatizant”.

Înainte de congesul PSD, singurul care și-a anunțat până acum candidatura la șefia partidului este actualul președinte interimar, Sorin Grindeanu. El va trebui să prezinte o listă cu persoanele propuse pentru funcțiile de secretar general, prim-vicepreședinți și vicepreședinți.

La începutul lunii septembrie a exista un conflict pe tema ieșirii PSD de la guvernare, între Sorin Grindeanu și Paul Stănescu.

Actualul secretar general al PSD, Paul Stănescu, a amenințat că social-democrații ar putea ieşi de la guvernare. În replică, președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a intervenit şi a transmis că astfel de decizii nu se iau atât de simplu.