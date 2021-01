Claudiu Năsui renunță la directoarea acuzată de colaborare cu fosta securitate

”Am încercat să mut o directoare din ministerul finanțelor în ministerul economiei. Voi renunța la mutare”, anunță, joi, Claudiu Năsui.

El reamintește că Ministerul economiei și energiei se împarte în două ministere.

„Personalul se va împărți între cele două ministere. O prioritate a zilelor acestea este organizarea ministerului, iar asta în același timp cu deblocarea schemelor de ajutor de stat aflate în derulare. Unii oameni își doresc să rămână în ministerul economiei, dar unii vor pleca. Din punct de vedere administrativ, am ca scop repar multe lucruri în minister. De aceea am căutat o persoană care să aibă experiență în zona aceasta. Nu cunosc multă lume la stat, așa că am căutat cât de bine am putut persoane. Am renunțat la numirea ei în calitate de secretar general tocmai din cauza dosarului CNSAS, dar m-am gândit că un transfer de la un minister la altul nu va fi problematic. Mutarea ei ar fi fost de pe postul pe care îl ocupă acum, pe fix același post la economie. Am renunțat la mutare. Îmi cer scuze pentru toată situația creată”, completează ministrul Economiei.

Năsui a respins informații potrivit cărora familia sa „ar avea vreo treabă cu fosta Securitate”

„Văd că se reia minciuna că familia mea ar avea vreo treabă cu fosta securitate. Am crezut că minciuna aceasta se va termina odată cu campania. Ca să fie clar, familia mea nu a avut nicio legătură, de niciun fel, cu fosta securitate, nici înainte de revoluție și nici după”, conchide Claudiu Năsui.

Premierul Florin Cîțu, ministrul Claudiu Năsui solicitase premierului Florin Cîțu să dispună „măsurile necesare în vederea emiterii deciziei prim-ministrului privind exercitarea cu caracter temporar prin detașare, a funcției publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici de secretar general la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, de către doamna Claudia Florina Prisecaru- funcționar public de conducere, director general adjunct în cadrul Ministerului Finanțelor”.

Miercuri seara, la Digi 24, Claudiu Năsui a declarat că Florina Claudia Prisecaru i-a fost recomandată ca profesionistă și a aflat despre decizia din primă instanță referitoare la colaborarea cu fosta Securitate chiar de la ea, în urma unei discuții. Năsui a spus că nu există o decizie definitivă cu privire la colaborarea cu fosta securitate a Claudiei Florina Prisecaru.

De asemenea, Năsui nu a comentat posibila apropiere a lui Prisecaru de fostul ministru al Finanțelor, Orlando Teodorovici.