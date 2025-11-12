CNA: Includerea educației media în noua Strategie Națională de Apărare este o decizie corectă și necesară

1 minut de citit Publicat la 19:28 12 Noi 2025 Modificat la 19:33 12 Noi 2025

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) și-a exprimat aprecierea, miercuri, față de decizia Administrației Prezidențiale de a include în noua Strategie Națională de Apărare a Țării, în mod substanțial, educația media, gândirea critică și combaterea dezinformării, ca elemente structurale ale rezilienței naționale, potrivit Agerpres.

''Este o decizie corectă și necesară, în deplin acord cu solicitarea transmisă recent de CNA și cu realitățile unui spațiu informațional supus în mod clar unui război cognitiv'', a precizat CNA, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit Consiliului Național al Audiovizualului, noua strategie recunoaște explicit că nivelul scăzut al gândirii critice și al alfabetizării media vulnerabilizează societatea în fața manipulării, extremismului și radicalizării și plasează, în consecință, dezvoltarea competențelor media și digitale între direcțiile de acțiune pentru protejarea cetățenilor.

De asemenea, documentul prevede promovarea unei culturi a rezilienței prin educație, comunicare publică transparentă și politici publice dedicate tuturor categoriilor sociale, cu accent pe copii și tineri.

"Consiliul consideră că integrarea elementelor de educație media în arhitectura strategică a statului român vine în contextul cel mai potrivit. În același timp, este de subliniat importanța implementării coerente: rezultatele cu adevărat transformatoare - o societate mai rezilientă, o dezbatere publică mai sănătoasă, copii și tineri mai bine protejați - se vor vedea pe termen mediu și lung prin politici consecvente, resurse adecvate și cooperare interinstituțională", subliniază CNA.

Totodată, CNA își reafirmă angajamentul de a contribui activ la atingerea acestor obiective.

"Vom continua să asigurăm un cadru media cât mai echilibrat și cât mai protejat de conținutul nociv, să combatem dezinformarea prin instrumentele legale de care dispunem și, în același timp, să protejăm ferm libertatea de exprimare, care rămâne fundamentul unei democrații funcționale.

Vom continua să ne implicăm în proiecte de educație media, vom mări dinamica politicilor de protecție a minorilor în online, vom continua să acționăm în sprijinul școlii și al comunităților și vom susține comunicarea publică bazată pe date verificate, astfel încât strategia să se transforme în beneficii reale pentru cetățeni", dă asigurări Consiliul Național al Audiovizualului.

Strategia Națională de Apărare a fost pusă miercuri, 12 noiembrie, în dezbatere publică.

''Vrem să apărăm cetățeanul care trăiește în acest stat'', a declarat președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni.

El a precizat că pe 24 noiembrie va avea loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe tema Strategiei Naționale de Apărare.

Pe 26 noiembrie, șeful statului va prezenta în plenul reunit al Parlamentului Strategia Națională de Apărare.