Condiția anunțată de UDMR pentru a susține un nou Guvern: Respingerea legii care amendează refuzul de a săruta drapelul

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, alături de membrii partidului. Foto: Agerpres

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a spus, vineri, că partidul va susține un nou Guvern cu o condiție: respingerea legii care amendează refuzul de a săruta drapelul. El a mai spus, la RFI, că ideea unui Guvern tehnocrat, avansată de Ilie Bolojan, nu este fezabilă.

AUR a propus, miercuri, un proiect de Lege care prevede amendarea demnitarilor care nu sărută drapelul, obligarea școlilor să aibă o ceremonie de ridicare a steagului național și impune autorităților locale să stabilească o „Piață a Tricolorului”.

Csoma Botond a criticat proiectul.

„Este un proiect absolut aberant, care s-a inspirat din regimuri totalitare. Comuniștii și naziștii au avut această tendință de a obliga oamenii să facă ceva, să-și manifeste sentimentele față de patrie. Mi se pare un proiect absolut absurd”, a spus el.

Astfel, liderul deputaților UDMR a subliniat că partidul va susține un nou Guvern cu condiția respingerii legii.

„Cred că da, absolut. Dacă vom discuta pe învestirea unui Guvern, sigur, absolut, vom aduce în discuție acest aspect”, a mai spus el.

El a afirmat că există două variante pentru a rezolva criza politică.

„Ori PSD votează un Guvern PNL-UDMR-USR ori votăm noi un Guvern minoritar PSD. Aceste două variante sunt și în aceste variante nu avem nevoie de voturile extremiștilor”, a spus el.

Premierul demis al României, Ilie Bolojan, a propus un Guvern de armistițiu, cu premier și miniștri tehnocrați, însă Csoma nu este de acord.

„Nu știu dacă e o soluție viabilă în acest moment. Sigur, cred că domnul Bolojan a declarat acest lucru pentru că au acea rezoluție în PNL că nu vor vota un Guvern din care fac parte miniștri PSD (...). Mie nu mi se pare o idee sustenabilă sau fezabilă în acest moment, de a avea un Guvern eminamente tehnocrat, cu premier tehnocrat și miniștri tehnocrați (...). Eu cred că ar fi foarte greu pentru un asemenea Guvern ca pe anumite subiecte să strângă o majoritate în Parlament”, a spus el.

Mai mult, el a reiterat că UDMR nu va vota un Guvern votat de AUR, SOS și de „traseiștii proveniți din aceste partide”.

„Noi nu vom vota un Guvern, în cazul în care la învestire avem nevoie de voturile AUR, SOS și de voturile traseiștilor proveniți din aceste partide, pentru că nu putem să ne asociem politic noi, cei de la UDMR, cu partidele extremiste antimaghiare. Eu nu înțeleg toate aceste abordări și teorii ale conspirației care apar în spațiul public, care spun că noi avem ceva probleme cu Luca Niculescu. Nu avem nici o problemă nici cu Luca Niculescu, nici cu alt premier”, a spus el.

Liderul deputaților UDMR nu exclude varianta anticipatelor, dar spune că „nu ar rezolva nimic”.

„E foarte greu de zis în acest moment către ce situație ne îndreptăm. Dacă nu vom ajunge la un acord, nu exclud nici alegeri, să avem alegeri în trei sau patru luni (...). Nici alegerile anticipate nu rezolvă problema de fond, pentru că vom avea un AUR consolidat pe la 40% și în zona partidelor centriste tot o fragmentare va exista, deci tot va trebui să formăm o coaliție”, a subliniat el.

Liderul deputaților UDMR spune că, „după alegerile anticipate, poate că unii vor renunța la liniile roșii destul de absurde care există acum în zona centristă și atunci se va forma o coaliție. Nu ar fi de dorit să avem alegeri anticipate”.

Un proiect de lege inițiat de senatorul AUR Mircia Chelaru, dar semnat de 71 de parlamentari din PSD, PNL, AUR și din rândul neafiliaților, schimbă radical modul în care va fi sărbătorită Ziua Drapelului Național.

Documentul prevede că oficialii prezenți la ceremonii vor fi obligați să sărute drapelul, iar refuzul ar putea fi sancționat cu amenzi de până la 10.000 de lei. În plus, neparticiparea reprezentanților autorităților la ceremonii ar urma să fie încadrată drept abuz în serviciu.