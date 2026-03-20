Continuă scandalul în Coaliție. PSD îl acuză pe Bolojan că nu ia măsuri în criza carburanților: „Este un nou blocaj nejustificat“

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 13:58 20 Mar 2026 Modificat la 14:10 20 Mar 2026
Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, şi Ilie Bolojan, premierul României. Sursa colaj foto: Agerpres

Partidul Social Democrat (PSD) îi solicită vineri prim-ministrului României, Ilie Bolojan, să analizeze și să ia urgent o decizie în privința propunerilor miniștrilor PSD de la Energie, Bogdan Ivan, și Agricultură, Florin Barbu, pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor la combustibili, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu. În această dimineaţă, litrul de benzină standard a trecut de pragul de 9 lei şi, în timp ce motorina premium a ajuns să coste câteva zile peste 10 lei, cea standard se apropie şi ea de acest prag. 

În comunicatul transmis astăzi, PSD subliniază că cei doi miniștri au formulat soluții, imediat după declanșarea crizei globale a țițeiului, însă acestea au rămas blocate pe circuitul guvernamental din cauza indeciziei lui Ilie Bolojan.

„Este un nou blocaj nejustificat, care îi afectează pe români și toată economia! Peste tot în lume, guvernele au inițiat măsuri ferme și acționează pentru a-și proteja cetățenii și firmele în urma șocului produs pe piața internațională a țițeiului și a altor produse derivate“, au precizat social-democraţii. 

În acest context al schimbărilor majore și rapide care se produc la nivel global, lipsa unei decizii nu mai reflectă calcul atent sau cumpătare, ci o incapacitate gravă de a reacționa pentru prevenirea unor riscuri ce pot afecta populația și economia națională. 

„România nu își mai permite astfel de blocaje! Fiecare zi de întârziere în formularea unei decizii guvernamentale în această chestiune amplifică îngrijorările și incertitudinile din societate și economie. 

România are nevoie de un guvern responsabil, care să fie capabil să reacționeze rapid și hotărât pentru preîntâmpinarea crizelor de la pe plan internațional!“, au mai transmis cei de la PSD.

 

×
Etichete: Partidul Social Democrat comunicat Ilie Bolojan combustibili preţ combustibili

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close