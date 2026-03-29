Crin Antonescu îl atacă pe Ilie Bolojan: „E userist de bunăvoie și cu plăcere”

Antonescu nu crede nici în scenariul alegerilor anticipate, vehiculat de Sorin Grindeanu.Foto: Agerpres

Crin Antonescu l-a atacat dur, duminică, într-o intervenție la Antena 3 CNN, pe premierul Ilie Bolojan, despre care a spus că este „userist de bunăvoie și cu plăcere”. Fostul candidat la prezidențiale a mai spus că prim-ministrului au început să-i placă tensiunile din Coaliția de guvernare, deoarece „își consolidează statutul de luptător” împotriva PSD. Crin Antonescu a mai adăugat că nu crede că PSD va reuși să schimbe guvernul, deoarece nu este în interesul lor.

Întrebat despre acuzațiile din interiorul PNL că Ilie Bolojan ar fi apropiat de USR, Crin Antonescu a comentat: „Domnul Bolojan nu a fost o victimă, nu a fost capturat. Dacă domnul Bolojan este așa, de suflet, userist, ceea ce eu susțin, de exemplu, am constatat și eu e nu pentru că ar fi fost capturat, este, ca să spun așa, de bunăvoie și cu plăcere”.

În ceea ce privește viitorul Coaliției, Crin Antonescu a declarat că, în opinia sa, Guvernul Bolojan va rezista, în formula actuală, deoarece este în interesul tuturor părților implicate să continue.

„Eu cred că această coaliție nu merge și înainte de a discuta cine e de vină sau nu e de vină, e constatarea faptului că nu merge. Despre asta auzim în fiecare zi. Pare chiar că principalele componente ale guvernării sunt într-un fel de campanie electorală, avans la letre sau prematură sau timpurie, cu mai mare preocupare pentru asta decât pentru actul guvernării în sine. Eu cred că ar fi trebuit poate mai multă cumpănire atunci când s-a constituit guvernul privitor la componența lui, privitor la programul lui.

Și astăzi, practic, faptul că în fiecare săptămână, dumneavoastră și noi, cei care vă urmărim, trebuie să vedem dacă Guvernul mai rezistă săptămâna asta sau până la primăvară. Problema este dacă mai rezistă societatea românească. Dar să fim, o să fim totuși calm și temperați. Unu, societatea românească rezistă la multe și va rezista și la acest guvern sau luptele care se dau pentru menținerea sau înlocuirea acestui guvern.

Doi, suntem într-un context internațional în care deja se estompează ce face sau ce nu face Guvernul României, deși desigur, ar fi foarte important. Nu fac pronosticuri, nu am elemente, dacă mă întrebați, eu cred că acest guvern va mai dura, cu domnul BoloJan în frunte”, a spus fostul candidat la prezidențiale.

Antonescu a atras atenția că USR nu poate fi exclus de la guvernare deoarece PSD „nu are în acest moment disponibilitatea de a pune capăt acestei colaborări”

„Eu nu cred că se va întâmpla chestiunea asta. USR-ul are poziții de forță cu adevărat în guvern, mai ales în acest context. Aș putea spune că e partidul cu cele mai importante poziții și nu cred că PSD-ul are în acest moment disponibilitatea de a pune capăt acestei colaborări, chiar dacă eu am spus-o de la început și din păcate, evoluțiile îmi dau dreptate, un guvern și cu USR și cu PSD nu poate funcționa. N-a funcționat un guvern cu USR și PNL, dar unul cu USR și PSD chiar nu se poate. După cum vedeți”, a spus fostul candidat la prezidențiale.

Fostul lider liberal a spus că liderilor Coaliție a început „să le placă” scandalul politic.

„Dar apropo de vocile din PNL, spiritismul ăsta politic, pe care eu îl știu de foarte multă vreme, e mai puțin relevant. Cei din PSD, poate ar trebui să se gândească un pic retrospectiv de ce au acceptat prezența USR într-un guvern în care, aritmetic, nu era absolut necesar. Și pe mai departe, eu cred că guvernul va rămâne. Da, și cu USR, și cu Bolojan, și cu PSD, pentru că am impresia, vorba unor glume, că a început să le placă, să le convină. Domnul Bolojan își consolidează statutul de luptător, tenor principal în lupta împotriva PSD-ului, domnul Nicușor dovedind ceva șovăială în fața suporterilor săi anti-pesediști.

PSD-ul are un cap al răutăților, anume Bolojan, pe care îl poate indica și împotriva căruia luptă eroic, dar fiind în același guvern și cred că lucrurile acestea se pot prelungi, adică putem fi condamnați la reformă nu chiar pe viață, dar pe durată lungă. Reformă cu ghilimele”, a spus Antonescu.

În ceea ce privește amenințările lui Sorin Grindeanu cu alegerile anticipate, Antonescu a subliniat că nimeni nu își dorește să ajungă acolo, nici măcar Opoziția.

„Mai mai puțin, mai puțin probabil, având în vedere sistemul nostru și faptul că orice formulă pentru alegeri anticipate trebuie să treacă prin votul parlamentarilor în exercițiu. Și sincer, așa cum se știe de multă vreme, nu prea îi văd nici pe cei din AUR, în primul rând, poate pe cei din AUR, așa în opoziție cum sunt.

Așa, da, teoretic, sigur. Noi vorbim practic, deci nu prea văd. Sigur, nu pot să exclud așa ceva. Dar, repet, e păcat că într-un context în care am ajuns să mă îngrijoreze mai mult ce spune și ce nu spune Donald Trump mai mult decât ceea ce spune domnul Bolojan sau domnul Grindeanu. Totuși, câțiva oameni, pentru că inclusiv acest guvern are câțiva oameni, în opinia mea, care au anvergura, orizontul, capacitatea necesară să guverneze o țară în timp de criză.

N-aș vrea să dau nume, dar există nume și de la PNL și de la PSD. Nu reușesc ei să se concentreze pe chestiunea asta. Nu cred că vor fi alegeri anticipate, nu cred într-o schimbare apropiată de guvern, cred că o vor ține așa, nu știu cât. Sper să rezistăm, să putem vedea”, a spus Antonescu.