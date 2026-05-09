Crin Antonescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru mesajul de Ziua Europei și reacția în criza politică: „Sunt semne care dau speranță”

Fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu a lăudat mesajul dat de președintele Nicușor Dan de Ziua Europei, precizând că a fost „plăcut surprins” că șeful statului a vorbit despre greșelile Europei. De asemenea, Antonescu a aprecizat și reacția președintelui în criza politică pe care a catalogat-o drept una de „echilibru rațional”.
Într-o postare pe Facebook, fostul lider liberal a spus că există mai multe „semne care dau speranță” la Palatul Cotroceni.
„Mă bucură comunicarea de azi, de Ziua Europei, a Președintelui României. Salut cu plăcută surprindere faptul că dl. Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei.
Împreună cu răspunsul dat la întrebarea despre DNA în mandatul dnei Kovesi (răspuns timid, dar care arată măcar o doză prețioasă de bun simț), împreună cu faptul că nu s-a conformat „ordinelor” isterice ale haitei bolșevice pretins „reformatoare” sau cu faptul că încearcă un echilibru rațional în criza politică internă, sunt semne care dau speranță și n-am nici cea mai mică ezitare să le salut”, a scris Crin Antonescu.
Fostul candidat la prezidențiale și-a însoțit postarea de un mesaj către cei „care se năpustesc cu injurii” și o ironie la adresa premierului interimar Ilie Bolojan.
„P.S. În atenția celor care se năpustesc cu injurii (lipsite și acelea de imaginație), fără nicio urmă de argument, de rațiune sau (Doamne ferește!) de politețe: eu nu vă consider „boți”, ci idioți reali, în carne și oase, cu minte puțină și ură enormă.
Vă puteți desfășura în continuare, atâta puteți, asta e bucuria voastră și contribuția voastră la o Românie „modernă” (ca polul lui Bolojan). Dar trebuie să știți că nu mă enervează, nu mă deprimă, nu mă mai dezgustă. Și nici despre tristețe nu mai poate fi vorba”, a mai scris Antonescu.
Președintele Nicușor Dan a anulat recepția tradițională de ZIua Europei, care ar fi trebuit să aibă loc astăzi, 9 mai, la Palatul Cotroceni, după ce Guvernul Bolojan a fost demis și România a intrat în criză politică și guvernamentală. A fost anulată, de asemenea, și vizita din 8 mai a șefei Parlamentului European, Roberta Metsola.
Astăzi, de Ziua Europei, Nicușor Dan a făcut o declarație de presă, de la Palatul Cotroceni, în care a spus că Europa a făcut și greșeli. Președintele a mai spus că România a fost „slabă” în interiorul UE și nu și-a apărat „în mod coerent” obiectivele.
