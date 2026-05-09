Crin Antonescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru mesajul de Ziua Europei și reacția în criza politică: „Sunt semne care dau speranță”

Într-o postare pe Facebook, fostul lider liberal a spus că există mai multe „semne care dau speranță” la Palatul Cotroceni.

„Mă bucură comunicarea de azi, de Ziua Europei, a Președintelui României. Salut cu plăcută surprindere faptul că dl. Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei.

Împreună cu răspunsul dat la întrebarea despre DNA în mandatul dnei Kovesi (răspuns timid, dar care arată măcar o doză prețioasă de bun simț), împreună cu faptul că nu s-a conformat „ordinelor” isterice ale haitei bolșevice pretins „reformatoare” sau cu faptul că încearcă un echilibru rațional în criza politică internă, sunt semne care dau speranță și n-am nici cea mai mică ezitare să le salut”, a scris Crin Antonescu.

Fostul candidat la prezidențiale și-a însoțit postarea de un mesaj către cei „care se năpustesc cu injurii” și o ironie la adresa premierului interimar Ilie Bolojan.